Il servizio al via entro fine novembre per l’assistenza nei Comuni più isolati dei Monti Lepini

NewTuscia – LATINA – Nel solco del continuo potenziamento della sanità di prossimità che va incontro alle persone e riduce le distanze, la Asl di Latina annuncia l’avvio di un nuovo e importante servizio dedicato alle aree più interne della provincia: il Camper di Comunità.

L’iniziativa ha l’obiettivo di garantire cure, assistenza e servizi sanitari essenziali anche nei Comuni dei Monti Lepini, con interventi concreti e vicini ai bisogni del cittadino.

Dalla partenza ufficiale, prevista entro fine novembre, il servizio sarà attivo dalle ore 7.30 alle 14 ogni martedì a Maenza e ogni giovedì a ​Roccasecca dei Volsci.

​L’ambulatorio di Comunità, allestito all’interno di un camper sanitario attrezzato, offrirà servizi infermieristici, con la possibilità, nelle fasi successive all’avvio, di erogare anche servizi amministrativi e di effettuare televisite specialistiche con il supporto sul posto degli Infermieri di Comunità, evitando così a cittadini ed utenti, in particolare agli anziani e alle persone fragili, di dover effettuare spostamenti verso i centri più grandi.

​Il progetto è coordinato dal Dott. Vincenzo Lucarini, Direttore del Distretto 3, e dal Dott. Stefano Mastrobattista, Direttore UOC sostituto Professioni sanitarie – rete non ospedaliera, e vede la fondamentale collaborazione e sinergia con i Comuni interessati.

​”Con l’attivazione del Camper di Comunità rinnoviamo l’impegno della nostra Azienda Sanitaria a portare la sanità direttamente sul territorio, accorciando le distanze geografiche e sociali”, ha dichiarato la Direttrice Generale della Asl di Latina, Dott.ssa Sabrina Cenciarelli. “Fornire servizi di base e specialistici a domicilio o a pochi passi da casa significa prendersi cura della salute pubblica in maniera equa, concreta e capillare”.