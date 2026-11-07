Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Abbiamo dedicato la parte finale della trasmissione di Fatti e Commenti di questa settimana, in onda sabato sugli schermi dell’emittente del Centro Italia Teleorte e visibile su www.teleorte.it e su www.newtuscia.it, alla vicenda dell’iscrizione “Casa del Balilla” sulla facciata del Liceo Classico di Viterbo, intitolato al prof. Mariano Buratti, facendo riferimento al testo biografico “Mariano Buratti, educatore, partigiano, Medaglia d’Oro al Valor Militare”, scritto da Enrico Fuselli e da Gerardo Severino, edito nel 2022 dalla Annulli Editori.

Con Enrico Fuselli e l’Editore Leonardo Annulli abbiamo approfondito in particolare i caratteri biografici della figura del martire della libertà, le sue vicende personali, il suo allontanamento ideologico dal fascismo dopo la partecipazione alla guerra d’Etiopia, il suo servizio come brigadiere nella Guardia di Finanza, la carismatica personalità di docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Classico di Viterbo, il messaggio autorevole di democrazia e libertà che emerge dal suo Testamento politico, intriso delle idealità democratiche e partecipative poi trasfuse nella Carta Costituzionale repubblicana.

L’azione di partigiano di Mariano Buratti attraverso la costituzione della Banda del Cimino a cui aderirono anche molti suoi giovani alunni.

Questo libro scritto dal colonnello della Guardia di Finanza, Gerardo Severino e dallo storico e docente Enrico Fuselli, «tratta di una biografia e di un paesaggio»: così scrive Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell’Anpi, nell’introduzione all’opera.

La biografia è quella di Mariano Buratti, uomo delle Fiamme Gialle, professore al liceo classico di Viterbo, che oggi porta il suo nome, e infine capo di una banda partigiana che operava sui Monti Cimini. Gerardo Severino ed Enrico Fuselli ne ricostruiscono la parabola di vita, dolore e coraggio civile, partendo dall’infanzia a Bassano di Sutri (oggi Bassano Romano) e terminando con l’arresto su delazione a Roma, le torture a via Tasso e la fucilazione a Forte Bravetta.

Il paesaggio è quello dell’Italia fascista: un contesto storico che rende complicata la vita privata e famigliare e impone scelte difficili, ardite, di fronte alle quali Buratti non si tira indietro, arrivando a pagare con la vita la sua lotta – filosofica e umana prima di tutto – per la liberazione dell’Italia dalla tirannia e dall’occupazione nazifascista.

L’autore e l’editore hanno concordato sul significato del testo come un omaggio alla figura di uomo libero, del professor Buratti, perché la sua storia possa illuminare il nostro presente.