NewTuscia – VITERBO – “Esprimiamo soddisfazione per la prospettiva di trasferimento della Questura di Viterbo nell’ex sede della Banca d’Italia, in via Marconi, auspicando che il progetto possa trovare presto concreta realizzazione. Si tratta di un’opportunità importante per la città, che permetterebbe di restituire una funzione pubblica a un immobile di prestigio, da tempo inutilizzato, valorizzando uno spazio strategico nel cuore del centro storico. La presenza della Questura rappresenterebbe inoltre un significativo presidio istituzionale, contribuendo a rafforzare la sicurezza, oltre a riportare quotidianamente cittadini, personale e utenti nel centro cittadino. Una prospettiva che avrebbe ricadute positive anche per le attività commerciali e il tessuto economico della zona. Crediamo sia fondamentale restituire vita e funzioni a edifici di tale valore, trasformandoli in risorse per l’intera comunità. Ringraziamo il Governo Meloni e chi lo rappresenta sul nostro territorio per l’attenzione riservata a Viterbo e la sensibilità dimostrata verso le esigenze della nostra comunità”.

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Comune di Viterbo

Matteo Achilli

Gianluca Grancini

Marco De Carolis

Pietro Amodio