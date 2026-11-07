Le vicende della stazione ferroviaria internazionale tra Regno d’Italia e Stato Pontificio

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Nella trasmissione Fatti e Commenti di questa settimana ci occuperemo di Storia ferroviaria risorgimentale della stazione di Orte, con l’intervista a Enrico Fuselli autore di “Orte Città sul confine” e all’editore Leonardo Annulli.

Link trasmissione: https://youtu.be/tSy9Jy00BCw

Approfondiremo le vicende della stazione ferroviaria internazionale di Orte tra l’Umbrua sabauda e il Lazio Pontificio.

Il volume ricostruisce gli avvenimenti del decennio in cui Orte fu città di confine, nel corso del quale ebbe una stazione ferroviaria internazionale, ospitando una brigata di guardie di finanza pontificie.

Al di là del ponte della ferrovia sul Tevere si estendeva il Regno d’Italia, che costituiva una costante minaccia per il dominio temporale dei papi; di lì sarebbero passati, nel settembre 1870, i primi soldati sabaudi lanciati alla conquista di ciò che restava dello Stato Pontificio.

L’autore ricostruisce vicende singolari, come la rapida scorreria del maggiore Ghirelli nel 1867, gli ingressi illegali nello Stato Pontificio di un parlamentare italiano, e i comportamenti disinvolti di alcune delle guardie addette al controllo della stazione ferroviaria.

Nell’appendice del testo è riportata la normativa riguardante lo spostamento e la conservazione di alcune merci nell’area di massima vigilanza dello stato del papa-re, in cui ricadeva una parte del territorio ortano, e quella sulla sicurezza del confine, che impegnava il regno sabaudo a proteggere l’integrità territoriale di uno stato che in realtà intendeva conquistare.

Il volume approfondisce le vicende di un periodo storico assai movimentato, ma poco studiato, della storia di Orte.

La stazione ferroviaria di Orte, nella frazione di Orte Scalo fu inaugurata il 1 aprile 1965, con l’apertura del tronco Roma-Orte della linea ferroviaria Roma-Firenze, allora sotto lo Stato Pontificio.

Nata negli anni immediatamente successivi all’Unità d’Italia (proclamata nel 1861), la stazione si trovava in un’area di confine e di snodo strategico tra lo Stato Pontificio e il Regno d’Italia.

Diversi furono i passaggi dei garibaldini per la stazione di Orte: Durante la Campagna dell’Agro Romano per la liberazione di Roma (1867), la stazione di Orte fu un punto di passaggio cruciale e poco sorvegliato. I convogli e i volontari diretti a nord o verso i raggruppamenti di Menotti Garibaldi (operativi nei dintorni di Passo Corese e del Tevere) sfruttarono la linea ferroviaria attraversando i territori papali nonostante i timori del Comando pontificio di dover interrompere il valico.

Il tracciato originario pose le basi per trasformare Orte Scalo nel nodo ferroviario e nello smistamento nevralgico del Centro Italia che è rimasto nei decenni successivi.

L’editore Leonardo Annulli ha delineato l’impegno della casa Editrice di Grotte di Castro per la divulgazione della storia locale, impegno riassunto nel motto: ”Una casa editrice con le radici nella Tuscia, le penne e l’inchiostro sparsi un po’ ovunque”.

Nel Corso dell’intervista ho chiesto a Enrico Fuselli e Leonardo Annulli una valutazione della vicenda dell’iscrizione “Casa del Balilla” sulla facciata del Liceo Classico di Viterbo intitolato al prof. Mariano Buratti, educatore, partigiano, Medaglia d’Oro al Valor Militare, a cui Enrico Fuselli ha dedicato un testo biografico, scritto con il colonnello della Guardia di Finanza Gerardo Severino, edito nel 2022 dalla Annulli Editori.

La vecchia stazione di Orte. Foto Orte Antica.