NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Incidente mortale intorno alle 17.00 di oggi, sabato 7 novembre a Pescia Romana. Un uomo di 61 anni, in bicicletta in compagnia del nipote, sarebbe stato urtato da un’auto lungo la strada del Chiarone. La dinamica dei fatti è ancora da chiarire.
Purtroppo l’uomo, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, non è sopravvissuto. Era originario della provincia di Roma, ma risiedeva nella frazione di Montalto.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.