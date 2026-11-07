NewTuscia – ROMA – “Ad Antonio Tajani va la piena solidarietà per gli attacchi hacker di matrice filorussa di cui è stato obiettivo e per la diffusione sul dark web di suoi dati personali. Ci troviamo di fronte a evidenti manifestazioni di guerra ibrida, che prendono di mira un autorevole uomo di governo, da sempre fieramente occidentale ed europeista. Lo dimostra il percorso politico e diplomatico che ha portato avanti in questi anni da ministro degli Esteri, con una costante attenzione alla difesa della libertà, dei valori democratici e al sostegno dei più deboli nelle zone di crisi. Questi attacchi renderanno ancora più intenso l’impegno per rappresentare l’Italia in Europa e nel mondo. Quanto accaduto, inoltre, conferma come la sicurezza informatica sia ormai una chiave fondamentale per la difesa delle nostre democrazie”. Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Forza Italia Francesco Battistoni