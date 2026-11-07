NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Domani, domenica 8 novembre, torna a Bassano in Teverina il Car Boot Sale, il caratteristico mercatino dell’usato e del riuso che nel corso degli anni è diventato un appuntamento capace di richiamare appassionati e visitatori anche dai territori limitrofi.

Tra le vie del centro storico sarà possibile curiosare tra oggetti di seconda mano, abbigliamento vintage, libri, accessori e pezzi di modernariato. Un’occasione per andare alla ricerca di oggetti particolari, riscoprire piccoli tesori dimenticati e trascorrere una domenica tra le bellezze del borgo.

Alla base del Car Boot Sale c’è la volontà di promuovere la cultura del riuso, dando una seconda vita a oggetti che altrimenti rimarrebbero inutilizzati. Un’iniziativa che invita a riscoprire il valore delle cose, incoraggiando un consumo più consapevole e attento alla riduzione degli sprechi. L’appuntamento sarà anche un’occasione per visitare Bassano in Teverina, passeggiare tra i vicoli del centro storico e scoprire il patrimonio storico e architettonico del borgo.

Comune di Bassano in Teverina