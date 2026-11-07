NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – L’ASD Sorianese comunica comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore centrale classe 2005, Gabriele De Maio.
Cresciuto nel settore giovanile del Monterosi, ha proseguito il proprio percorso nella Primavera del Latina, per poi vestire la maglia dell’Anzio in Serie D. Nella scorsa stagione ha giocato con la Jesina, in Eccellenza, categoria nella quale ha iniziato anche l’attuale annata sportiva con la Lupa Frascati.
La società dà il benvenuto a Gabriele e gli augura buon lavoro con la maglia rossoblù.