NewTuscia – VITERBO – Incidente nella mattina di oggi, sabato 7 novembre, nel parcheggio di un polo commerciale sulla Cassia Nord. Un impiegato 24enne del supermercato è stato investito e, sembrerebbe, trascinato pr alcuni metri da un’auto. Le cause al momento sono ancora al vaglio.

Il giovane, soccorso dai sanitari del 118 e trasferito d’urgenza al Santa Rosa, è in gravi condizioni. Avrebbe riportato lesioni interne e alla testa e nonostante sia stato sottoposto ad un intervento piuttosto delicato, si troverebbe in prognosi riservata.