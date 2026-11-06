NewTuscia – VITERBO RIETI – Nuovo appuntamento martedì 10 novembre alle ore 16, con il webinar proposto dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Rieti-Viterbo dedicato a “Portare l’AI generativa in azienda: approcci, errori e soluzioni concrete”.

Il tema dell’incontro è di grande attualità e sarà condotto dalla digital mentor dell’Ente camerale Elisa Iandiorio, titolare dello Studio Iandiorio.

Come è noto l’intelligenza artificiale generativa sta trasformando il modo in cui le imprese lavorano, comunicano, gestiscono le informazioni e sviluppano nuovi servizi, ma tra la conoscenza delle sue potenzialità e l’effettiva integrazione nei processi aziendali resta una distanza significativa, soprattutto per le micro, piccole e medie imprese. Da dove iniziare, quali attività possono trarne beneficio e quali errori evitare?

Per rispondere a queste domande, il webinar proporrà una visione concreta e accessibile, lontana dagli approcci esclusivamente teorici, con esempi e casi d’uso nelle principali funzioni aziendali: dal marketing alla comunicazione, dalla gestione documentale all’organizzazione del lavoro, fino al supporto commerciale e alla relazione con i clienti.

Il webinar sarà introdotto da Federica Ghitarrari, dirigente della Camera di Commercio Rieti Viterbo, e Luigi Pagliaro, digital coordinator del Punto Impresa Digitale.

La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è necessario confermare l’adesione entro il 9 novembre al seguente link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_IwVDh5POQEu1MYnTK0U_lA

Entro la mattina del 10 novembre gli iscritti riceveranno via mail il link per accedere alla call conference (è richiesto un PC, tablet o smartphone connesso a internet).

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a pid@rivt.camcom.it o tel. 0761.234482 – 0761.234475 – 0761.234473.