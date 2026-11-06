NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo:

Quando l’autunno tinge d’oro i tetti del quartiere San Pellegrino e l’aria si fa pungente, c’è un mondo antico che sussurra da sotto le pietre. E così Viterbo Sotterranea apre i suoi passaggi segreti per un viaggio dove il tempo perde ogni senso e la pietra tace soltanto in apparenza.

Varcare la soglia di Viterbo Sotterranea significa sprofondare in un silenzio solenne, rotto solo dalle memorie scritte nel tufo. Qui batte ancora il cuore dell’antico popolo etrusco. Tra pareti scavate a mano e cunicoli d’ombra, non si cammina semplicemente nella storia: si percepisce la devozione, l’ingegno e il legame viscerale che questa civiltà perduta aveva con le viscere della terra. È un contatto primordiale, dove ogni anfratto racconta di riti, acque sotterranee e segreti mai del tutto svelati dove ancora risuona l’eco degli Etruschi.

Camminare in questi cunicoli non è una semplice visita: è un contatto intimo e profondo con l’ingegno di una civiltà perduta, è Il Canto della Pietra, L’Anima degli Etruschi.

E nel cuore della penombra, Il Codice di Pietra: Il Museo dei Cavalieri Templari. Il percorso si tinge del rosso della croce e del bianco dei mantelli. E così il Museo dei Cavalieri Templari, unico in Italia, accoglie il visitatore in un’atmosfera densa di mistero. Tra reliquie, simboli incisi e racconti dimenticati, le figure dei monaci guerrieri riprendono vita. Passaggi nascosti e sguardi di pietra accompagnano chiunque si avventuri lungo questo cammino, trasformando la visita in una vera e propria ricerca della verità tra mito e storia.

Viterbo riscopre il suo cuore nascosto e invita tutti a vivere un’esperienza autunnale fuori dal tempo. E così Viterbo si conferma capitale del mistero per l’autunno 2026, invitando i viaggiatori a scoprire i segreti custoditi nel cuore di tufo d’Etruria. Apertura no-stop con percorsi guidati ed esperienziali: le visite storiche sono condotte da guide specializzate attraverso escursioni emozionali pensate per gruppi e famiglie. E’ possibile scegliere tra i 2 percorsi di Viterbo Sotterranea, adatti a ogni tipologia di pubblico: quello di mezz’ora (tutti i giorni con orario continuato) e non occorre la prenotazione, e quello di un’ora (con prenotazione) Contatti, informazioni e prenotazioni: Tesori d’Etruria, Piazza della Morte, 1 Viterbo 338.8618856 0761.220851 email: welcome@tesoridietruria.i t www.tesoridietruria.it

Tesori di Etruria