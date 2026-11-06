Varcare la soglia di Viterbo Sotterranea significa sprofondare in un silenzio solenne, rotto solo dalle memorie scritte nel tufo. Qui batte ancora il cuore dell’antico popolo etrusco. Tra pareti scavate a mano e cunicoli d’ombra, non si cammina semplicemente nella storia: si percepisce la devozione, l’ingegno e il legame viscerale che questa civiltà perduta aveva con le viscere della terra. È un contatto primordiale, dove ogni anfratto racconta di riti, acque sotterranee e segreti mai del tutto svelati dove ancora risuona l’eco degli Etruschi.
Camminare in questi cunicoli non è una semplice visita: è un contatto intimo e profondo con l’ingegno di una civiltà perduta, è Il Canto della Pietra, L’Anima degli Etruschi.
E nel cuore della penombra, Il Codice di Pietra: Il Museo dei Cavalieri Templari. Il percorso si tinge del rosso della croce e del bianco dei mantelli. E così il Museo dei Cavalieri Templari, unico in Italia, accoglie il visitatore in un’atmosfera densa di mistero. Tra reliquie, simboli incisi e racconti dimenticati, le figure dei monaci guerrieri riprendono vita. Passaggi nascosti e sguardi di pietra accompagnano chiunque si avventuri lungo questo cammino, trasformando la visita in una vera e propria ricerca della verità tra mito e storia.
Viterbo riscopre il suo cuore nascosto e invita tutti a vivere un’esperienza autunnale fuori dal tempo. E così Viterbo si conferma capitale del mistero per l’autunno 2026, invitando i viaggiatori a scoprire i segreti custoditi nel cuore di tufo d’Etruria. Apertura no-stop con percorsi guidati ed esperienziali: le visite storiche sono condotte da guide specializzate attraverso escursioni emozionali pensate per gruppi e famiglie. E’ possibile scegliere tra i 2 percorsi di Viterbo Sotterranea, adatti a ogni tipologia di pubblico: quello di mezz’ora (tutti i giorni con orario continuato) e non occorre la prenotazione, e quello di un’ora (con prenotazione) Contatti, informazioni e prenotazioni: Tesori d’Etruria, Piazza della Morte, 1 Viterbo 338.8618856 0761.220851 email: welcome@tesoridietruria.it www.tesoridietruria.it
Tesori di Etruria