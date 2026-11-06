NewTuscia – VITERBO – Non è amore se fa male: verso una cultura del rispetto

L’amore è, per sua intima natura, costruzione, cura e dono di sé; eppure, troppe narrazioni distorte hanno tentato, nel corso della storia, di ammantare di sentimenti ciò che, nella sua essenza più brutale, non è altro che possesso, dominio e sopraffazione. Affermare con fermezza che “non è amore se fa male” non rappresenta soltanto uno slogan, ma costituisce un imperativo etico di urgente, drammatica attualità.

In un tempo in cui la violenza di genere e domestica richiede uno sguardo lucido, coraggioso e scevro da ogni tentennamento, l’incontro pubblico in programma il prossimo 13 novembre a Viterbo si propone di disarticolare questi meccanismi perversi, declinando la complessità del tema attraverso tre verbi essenziali: Riconoscere, per squarciare il velo dell’invisibilità che troppo spesso avvolge il trauma; Prevenire, per agire alle radici culturali della sopraffazione; e Agire, per trasformare la consapevolezza individuale in una prassi civile collettiva.

Il convegno, che gode del patrocinio delle principali istituzioni del territorio, si distingue per un approccio interdisciplinare di alto profilo. Esperti del mondo della criminologia digitale, della psicologia clinica, del diritto penale e del mondo educativo metteranno a sistema le proprie competenze per tracciare un quadro esaustivo del fenomeno. Il dibattito, di rara densità intellettuale, sarà contrappuntato da delicati interventi poetici, a testimoniare che, laddove la ragione analizza la ferita del male, la sensibilità artistica può indicare la strada per una ricostruzione umana.

Invitiamo la cittadinanza tutta a partecipare a questo fondamentale momento di riflessione. La costruzione di una cultura del rispetto non può prescindere da una consapevolezza critica condivisa; la presenza di ognuno è il primo, necessario passo verso un futuro in cui il legame affettivo non sia mai più teatro di dolore.

Vi attendiamo per questo importante incontro di civiltà, organizzato dal presidente dell’associazione Vetus Urbs Sandro Iacoponi, in collaborazione con Irene Frattesi, Anna Maria Stefanini e Rosanna Tarantello:

* Data: 13 novembre 2026

* Orario: ore 16:00

* Luogo: Viterbo, Sala della Provincia