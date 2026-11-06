NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – La Sorianese cerca punti per risalire la classifica nel confronto diretto con il Borgo Palidoro, in programma domenica 8 novembre alle 11 al Celso Perugini. La decima giornata di campionato mette di fronte i rossoblù, quattordicesimi con 8 punti, e gli ospiti, sedicesimi a quota 6.

Dopo le sconfitte contro W3 Maccarese e FC Eur, la formazione di Massimo Lupi affronta un’avversaria che ha raccolto quattro punti nelle ultime due gare, grazie al successo sulla Boreale ed al pareggio con il Real Monterotondo.

La preparazione della Sorianese è partita dall’analisi della gara di Roma, con particolare attenzione alla gestione delle palle inattive e alla continuità della prestazione.

«Ho visto anche cose positive, nonostante la sconfitta. Dobbiamo sicuramente migliorare sulle palle inattive: stiamo subendo troppi gol su calcio d’angolo, come ho potuto constatare guardando anche le partite precedenti», spiega Lupi. «Voglio lavorare innanzitutto sulla concentrazione e sulla personalità che, in alcuni momenti della gara, sono mancate».

Sul campo, il tecnico ha insistito sul pressing e sulla fase offensiva: «Voglio un pressing più asfissiante, più aggressivo, e una squadra capace di mettere maggiormente sotto pressione gli avversari. I ragazzi si stanno allenando bene e stanno cercando di assimilare i miei metodi di lavoro».

Per l’incontro con il Borgo Palidoro torna a disposizione l’attaccante Alessandro Rossi. Un recupero che amplia le possibilità di scelta del tecnico, insieme al rientro di altri centrocampisti.

«Mi aspetto una grande prestazione da una squadra che vedo concentrata e vogliosa. Il rientro di Rossi e il recupero degli altri centrocampisti ci daranno più soluzioni e ci aiuteranno ad avere una squadra più equilibrata», prosegue Lupi. «Sappiamo quanto conti questa partita: dobbiamo vincere per migliorare la classifica e affrontare con maggiore serenità il lavoro della settimana successiva».

La gara sarà diretta da Gianmarco Sdoga della sezione di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti Fabrizio Caprari e Francesco Raganelli, entrambi della sezione di Roma 1.