SAVERIO PRODUCTION PRESENTA IL FILM “BOSS”*
Conferenza stampa: 13 Novembre 2026, ore 19:00 – Teatro Frassati, Roma
NewTuscia – ROMA – Si terrà giovedì 13 Novembre alle ore 19:00 presso il Teatro Frassati di Roma, la conferenza stampa ufficiale di presentazione del film “BOSS”, nuova produzione cinematografica firmata Saverio Production*.
Alla presenza del produttore, del regista e dell’intero cast artistico, saranno presentati in anteprima la trama, il poster ufficiale e il trailer.
“BOSS” è una storia intensa di potere, famiglia e riscatto.
Al termine della conferenza stampa, si terrà un’apericena presso il Bar Bliss, in Largo Beltramelli a Roma.
La produzione ringrazia i proprietari del Bar Bliss per la disponibilità e l’ospitalità.
Un sentito ringraziamento va inoltre:
– Al Sindaco di Torchiara e a tutta l’Amministrazione Comunale per aver messo a disposizione location e territorio per le riprese del film.
– All’Agriturismo Occhianelle di Lustra e alla Sig.ra Marzia per l’ospitalità e il supporto logistico.- All’attore Giuseppe Gullo per la professionalità.