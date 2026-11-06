NewTuscia – RONCIGLIONE – Incidente sulla Cimina nel tratto del territorio di Ronciglione intorno alle 16.00 di oggi, venerdì 6 novembre. Tre auto e un furgone si sono scontrati per cause ancora da appurare all’altezza di una curva che conduce al paese. Sembrerebbe che un primo impatto tra due veicoli abbia coinvolto nel sinistro anche gli altri due mezzi.
Sul.posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte. Al momento non sono note le loro condizioni.
I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri che si sono occupati anche della gestione della viabilità,pesantemente rallentata.