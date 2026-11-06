NewTuscia – TARQUINIA – È stato pubblicato il bando dell’Università Agraria di Tarquinia per l’assegnazione di quote di terreno agricolo, firmato dal presidente dell’Università Agraria di Tarquinia Alberto Riglietti e dal vice presidente Marcello Maneschi.
Sono disponibili 25 quote di terreno per l’assegnazione annuale, per la stagione agraria 2026-2027, riservate all’utenza avente diritto, situate in varie località del territorio tarquiniese.
La partecipazione al bando-concorso è riservata agli utenti dell’Università Agraria, ai sensi dell’articolo 6 dello statuto vigente, che rivestono qualifica di coltivatore diretto, imprenditore agricolo, coadiuvante coltivatore diretto o bracciante agricolo.
Gli utenti interessati a tale concessione annuale per il periodo 11 novembre 2026 – 10 novembre 2027, dovranno far pervenire la loro richiesta di assegnazione di quota di terreno, redatta sugli appositi modelli disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sito al piano terra della sede dell’Ente, in via G. Garibaldi n. 17, entro le ore 12,00 dell’11 novembre 2026 mediante consegna al protocollo.
Il sorteggio si terrà in seduta pubblica il giorno 16 novembre 2026 alle ore 12,00 nella sede dell’Università Agraria, dinanzi al Presidente dell’Ente o, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dinanzi al Vice Presidente, assistito dal Segretario, alla presenza di due testimoni.
Università Agraria di Tarquinia