NewTuscia – VITERBO – Sabato. Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +7°C e +16°C.
Domenica. Nuvolosità in transito e schiarite nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata e nottata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +6°C e +16°C.
Lazio
Sabato. Tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare solo deboli piogge sull’Appennino. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e spazi di sereno.
Al mattino molte nuvole in transito sulle regioni peninsulari, piogge generalmente deboli sulla Puglia. Al pomeriggio attese piogge sparse fin verso la Sicilia orientale, poco nuvoloso sulla Sardegna. In serata e nella notte tempo generalmente stabile ma con cieli coperti ovunque.
Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos