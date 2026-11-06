NewTuscia – VITERBO – Sabato. Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +7°C e +16°C.

Domenica. Nuvolosità in transito e schiarite nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata e nottata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +6°C e +16°C.

Lazio

Sabato. Tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare solo deboli piogge sull’Appennino. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e spazi di sereno.

Domenica. Molte nuvole in transito nel corso della giornata su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sparse possibili sulle zone meridionali della regione. In serata e nottata tempo stabile ma sempre con cieli nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nuvole con deboli precipitazioni al Nord-Est e sull’Emilia Romagna. Al pomeriggio cieli irregolarmente nuvolosi e residue precipitazioni sulla Liguria. In serata e nottata tempo in miglioramento con ampie schiarite. Neve oltre i 1400-1600 metri sulle Alpi.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile sulle regioni adriatiche con molte nuvole associate a piogge sparse, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni soprattutto su Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata e nella notte tempo in generale miglioramento con ampie schiarite sulle regioni Tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nuvole in transito sulle regioni peninsulari, piogge generalmente deboli sulla Puglia. Al pomeriggio attese piogge sparse fin verso la Sicilia orientale, poco nuvoloso sulla Sardegna. In serata e nella notte tempo generalmente stabile ma con cieli coperti ovunque.

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