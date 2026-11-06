NewTuscia – ORVIETO – Il Comitato Orvietano per la Salute Pubblica organizza “A tavola per la salute”, un pranzo conviviale tra cittadini e personale sanitario per rafforzare il legame con il territorio.

Sarà un’occasione per incontrarsi, condividere un momento di convivialità e rafforzare il rapporto tra la comunità e chi ogni giorno si prende cura della salute dei cittadini. È questo lo spirito del pranzo “A tavola per la Salute”, in programma domenica 15 novembre 2026 alle ore 12:00 presso la Sala dell’Agorà a Ciconia.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Orvietano per la Salute Pubblica, nasce con l’intento di creare un momento di incontro e condivisione tra cittadini e operatori sanitari, favorendo il dialogo, la conoscenza reciproca e il senso di appartenenza a una comunità che riconosce nella sanità un bene comune da tutelare e valorizzare.

Il pranzo sarà anche l’occasione per dare il benvenuto e salutare i nuovi medici recentemente assunti attraverso gli ultimi bandi di concorso, sottolineando l’importanza delle nuove professionalità che entrano a far parte del servizio sanitario locale e il loro ruolo fondamentale nella tutela della salute del territorio.

L’intento è quello di trascorrere alcune ore insieme all’insegna della partecipazione e della vicinanza, per superare le distanze tra cittadini e istituzioni sanitarie e ricordare quanto sia importante costruire insieme una sanità sempre più vicina alle persone.

La partecipazione prevede un contributo di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini sotto i 10 anni.

Per partecipare è necessario prenotarsi entro giovedì 12 novembre 2026, scrivendo all’indirizzo e-mail comitato.orvietanosp@gmail.com oppure telefonando ai numeri 346 1539021 e 329 8436108.