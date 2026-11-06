NewTuscia – FROSINONE – Un’importante opportunità per il territorio e per le nuove generazioni. La Regione Lazio ha finanziato con *79 mila euro* il progetto “Crescere insieme”, presentato dal Consorzio Umana Solidarietà s.c.s. e finalizzato alla prevenzione del disagio giovanile, al sostegno educativo e alla promozione dell’inclusione sociale.

Il progetto, che si svolgerà presso l’IIS Martino Filetico e la Scuola media Giorgi-Fracco di Ferentino, nasce con l’obiettivo di offrire agli studenti e alle loro famiglie strumenti concreti per affrontare le difficoltà del percorso scolastico e favorire un ambiente educativo più sereno, accogliente e inclusivo.

A seguire e coordinare l’iniziativa saranno la dott.ssa Lavinia Conti e il dottor Paolo Ragusa, per il Consorzio Umana Solidarietà, con il Consigliere comunale di Ferentino Maurizio Berretta in partenariato con la Coop. “Il Faro Rosso” e l’ Aps “Idee dal Futuro”.

Un lavoro di rete che mette al centro la collaborazione tra scuola, famiglie, associazioni e operatori del settore educativo e sociale, nella consapevolezza che il contrasto al disagio giovanile richieda interventi condivisi e capaci di intercettare tempestivamente i bisogni dei ragazzi.Il programma prevede una serie articolata di attività per tutto l’anno scolastico rivolte agli studenti e ai nuclei familiari. Tra queste, uno sportello di ascolto e supporto educativo per gli alunni, attivo da novembre a maggio, con due pomeriggi a settimana di tre ore ciascuno, e uno sportello di supporto e orientamento per le famiglie, previsto nello stesso periodo, con uno o due incontri mattutini a settimana.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla prevenzione del disagio giovanile attraverso attività educative espressive e di mediazione teatrale, con incontri settimanali tra dicembre e febbraio. Il percorso sarà affiancato da un laboratorio di scrittura creativa ed espressiva, pensato per stimolare la capacità comunicativa, la creatività e la consapevolezza emotiva dei ragazzi. Non mancheranno attività di doposcuola educativo e relazionale, gruppi di socializzazione e sport, organizzati per favorire l’integrazione, la partecipazione e la costruzione di relazioni positive tra i giovani.

Il progetto comprende inoltre un percorso di educazione alla buona alimentazione integrata, rivolto ai ragazzi e alle famiglie, con incontri dedicati alla promozione di corretti stili di vita e alla sensibilizzazione sul tema dell’alimentazione.

L’iniziativa rappresenta un investimento significativo sul futuro della comunità ferentinate e sul benessere delle giovani generazioni. Attraverso ascolto, orientamento, inclusione, educazione e socializzazione, il progetto punta a rafforzare il ruolo della scuola come luogo di crescita non soltanto culturale, ma anche umana e relazionale.

*“Crescere Insieme”* si propone così di costruire un percorso concreto di prevenzione e sostegno, offrendo nuove opportunità agli studenti e alle famiglie e contribuendo a rendere la scuola una comunità sempre più attenta, solidale e vicina ai bisogni del territorio.

Un ringraziamento particolare ai Ds Sara Colatosti e Luigi Brandi del Filetico e della Giorgi-Fracco per aver accolto e sostenuto fin da subito la progettualita’ proposta.