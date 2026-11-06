Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Domani sabato 7 novembre Don Francesco Cervoni fa ingresso ad Orte come parroco moderatore e avra’ a fianco don Andrea Caporali parroco coadiutore, gia’ presente in parrocchia di Santa Maria Assunta, con la celebrazione presieduta in Cattedrale alle ore 17,30 dal Vescovo di Civita Castellana, mons. Marco Salvi.

Don Francesco e’ nato a Roma il 10 marzo del 1978 ed è vissuto e cresciuto a Faleria. Durante il periodo universitario ha servito il proprio paese nella Pro–Loco e in amministrazione comunale; «sono stati anni importanti nei quali ho avuto la possibilità di contattare molte persone e fare esperienza di servizio» ha ricordato Francesco pocomprima di ricevere il diaconato.

Don Francesco Botta e don Francesco Cervoni nell’ordinazione diaconale del 4 ottobre 2020

Dopo la Laurea in Scienze Politiche ha lavorato nel campo dell’amministrazione. “Poi ho sentito l’esigenza avvicinarmi di più al Signore – spiega così la nascita della sua vocazione – e ho iniziato in parrocchia un cammino di fede con alcuni giovani. Dopo un tempo di volontariato in Terra Santa mi sono avvicinato alla spiritualità francescana e ai Frati minori del Lazio con i quali ho passato gli anni di formazione seminariale. A loro devo la mia gratitudine per gli anni passati insieme e per gli insegnamenti ricevuti.

Il desiderio di servizio agli altri, mi ha portato ad avere contatti con la diocesi e con il Vescovo Romano Rossi, che mi ha accolto e dato la possibilità di effettuare una conoscenza in una parrocchia”.

Il 18 Maggio 2021 don Francesco e’ stato ordinato sacerdote dal Vescovo mons. Romano Rossi. Successivamente don Francesco ha prestato il Servizio pastorale presso la parrocchia di Fiano Romano, con don Maurizio Medici, gia’ parroco di Orte.

Don Andrea Caporale Orte, nuovo “parroco coadiutore” gia’ presente in parrocchia di Santa Maria Assunta, ha festeggiato recentemente i sette anni dal giorno dell’ ordinazione presbiterale.

Questo il suo pensiero: “Nella Bibbia, il numero sette richiama la pienezza. E guardando indietro, posso dire di non essermi certo annoiato!

In questi anni ho vissuto quattro trasferimenti, avuto l’opportunità di insegnare in un liceo e servito come amministratore nella mia attuale parrocchia di Orte, dove tra poco condividerò questa responsabilità con un confratello, don Francesco Cervoni”.

Ai due nuovi parroci, che succedono nella guida pastorale della parrocchia a don Augusto Mascagna eletto Vescovo di Pistoia e Pescia, mons. Marco Salvi conferira’ il mandato di servizio alla comunita’ di Orte, nuovi parroci a cui l’Amministrazione Comunale e i numerosi fedeli, tra cui in particolare i ragazzi ed i giovani, daranno il benvenuto, confermando la piena collaborazione per il bene della comunita’, in linea con le secolari tradizione religiose della citta’.