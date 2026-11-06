NewTuscia – L’UNICEF Italia ha una nuova Presidente: è Stefania Radoccia, eletta oggi dal Consiglio Direttivo.

“Sono profondamente onorata di assumere la presidenza dell’UNICEF Italia in un anno particolarmente significativo, in cui celebriamo l’80° anniversario della nascita dell”UNICEF. La recente missione in Sierra Leone, la mia prima esperienza sul campo con l’UNICEF, è stata un’occasione preziosa per conoscere da vicino il lavoro dell’organizzazione e le sfide dei contesti in cui opera. Una dimensione di conoscenza e ascolto che considero imprescindibile anche nell’esercizio del mio mandato. La mia esperienza professionale mi ha insegnato quanto sia fondamentale che i diritti non siano soltanto riconosciuti, ma che trovino piena ed effettiva attuazione. Questo vale ancora di più quando parliamo dei diritti dei bambini e delle bambine: universali per principio, ma ancora troppo spesso negati nella realtà quotidiana. È questa la responsabilità che intendo assumermi con il mio mandato: lavorare affinché ogni bambino e ogni bambina possa vedere riconosciuti i propri diritti, crescere in un ambiente sicuro e avere accesso alle opportunità necessarie per costruire il proprio futuro. Perché i diritti dell’infanzia non restino dichiarazioni di principio, ma diventino realtà per tutti e ovunque”, ha dichiarato la neo Presidente Stefania Radoccia.

Radoccia è membro del Consiglio Direttivo dell’UNICEF Italia dal maggio 2025. Da giugno 2025 ricopre il ruolo di Vice Presidente.

BIO DI STEFANIA RADOCCIA

Stefania Radoccia, avvocato, è Managing Partner di BIP Law & Tax, lo Studio Legale e Fiscale partecipato dalla multinazionale di consulenza BIP che ha fondato a gennaio 2025 e che oggi conta oltre 150 professionisti tra Roma e Milano.

In precedenza, ha guidato la divisione Tax & Law di EY Italia, con oltre 900 professionisti, ed è stata una delle prime donne nel Paese a raggiungere il vertice di una realtà di questo tipo. Specializzata in diritto del lavoro e relazioni industriali, interviene regolarmente sull’evoluzione del mercato dei servizi professionali e della professione legale, con particolare attenzione all’impatto dell’intelligenza artificiale sull’organizzazione degli studi.