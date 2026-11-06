Venerdì 13 novembre 2026, alle ore 17.00, nella Sala degli Emblemi, un incontro con l’autore patrocinato dal Comune di Assisi

NewTuscia – VITERBO – Che cosa dà senso alla nostra esistenza? E come possiamo ripensare il rapporto con gli altri in un mondo attraversato da conflitti, crisi ambientali e crescente frammentazione? Sono alcune delle domande al centro di Sul Senso delle Cose. Riflessioni e storie autobiografiche tra filosofia, spiritualità e politica, il saggio di Giulio T. Curti pubblicato da Edizioni Archeoares, che sarà presentato venerdì 13 novembre 2026, alle ore 17.00, nella Sala degli Emblemi presso il Palazzo dei Priori di Assisi.

L’iniziativa, patrocinata e accolta con disponibilità e spirito di condivisione dal Comune, si inserisce a margine delle celebrazioni dedicate a San Francesco per l’ottavo centenario della morte e vedrà la partecipazione dell’Amministrazione comunale, con i saluti istituzionali in apertura dell’incontro. Una scelta che sottolinea il valore del confronto culturale e della riflessione sui temi della solidarietà, della responsabilità individuale e del bene comune, particolarmente significativi nel luogo legato alla figura del Santo di Assisi.

Uscito alla fine di maggio, il libro ha già fatto tappa in diverse città e contesti culturali: a Viterbo e provincia, nell’ambito di due festival culturali quali Acrobazie Letterarie e il Festival culturale dell’area etrusco-cimina, oltre che a Roma, registrando sempre una significativa partecipazione di pubblico.

L’appuntamento di Assisi rappresenta una nuova occasione per confrontarsi con un’opera che intreccia filosofia, spiritualità, scienza e politica, interrogandosi sulle inquietudini del presente e sulla possibilità di ritrovare un senso condiviso dell’esistenza. Un libro che, pur affrontando questioni complesse, si rivolge a tutti: a chiunque senta l’esigenza di interrogarsi sul proprio modo di abitare il mondo, sulle conseguenze delle proprie scelte e sulla società che contribuisce a costruire ogni giorno.

In Sul senso delle cose, Curti parte dal disagio di fronte a un mondo sempre più frammentato, segnato da guerre, crisi ecologica e difficoltà nel riconoscere ciò che unisce gli esseri umani. Attraverso riferimenti alla filosofia, alla fisica quantistica e alle teorie sulla coscienza, l’autore mette in discussione una visione puramente materialistica della realtà e propone un percorso di ricerca sul legame tra l’individuo e il tutto di cui è parte.

La riflessione si sposta quindi sulla dimensione sociale e politica, affrontando le contraddizioni della democrazia contemporanea, l’inefficienza e l’incompetenza nei processi decisionali e le derive di una società nella quale, secondo l’autore, imperversano l’ignoranza, la stupidità e la «vergogna» dei super ricchi. Una critica che investe non soltanto le istituzioni e i modelli economici, ma anche la responsabilità dei cittadini e la qualità della partecipazione alla vita pubblica.

Di fronte a questo scenario, il libro non si limita alla denuncia, ma indica una possibile direzione di cambiamento. Il coraggio di un pensiero filosofico libero, capace di interrogare le certezze consolidate, e la ricerca di un equilibrio, anche attraverso pratiche come la meditazione, possono favorire l’acquisizione di una nuova consapevolezza spirituale. L’auspicio è che questa maturazione interiore possa ricongiungersi con l’azione politica, superando la separazione tra dimensione personale e responsabilità collettiva.

L’obiettivo è lo sviluppo di una compassione empatica diffusa, capace di orientare le scelte individuali e sociali verso una maggiore attenzione all’altro e al destino comune. Una trasformazione che, nella prospettiva dell’autore, potrebbe accompagnare la specie umana verso un futuro governato non dall’interesse individuale o dalla sopraffazione, ma dalla saggezza.

È proprio in questa prospettiva che la presentazione di Assisi vuole essere qualcosa di più di un appuntamento editoriale: un’occasione di incontro e di dialogo aperta a chi, nei diversi ambiti della società, lavora per costruire relazioni, promuovere solidarietà e rafforzare i legami tra le persone.

L’invito è rivolto in particolare a quanti praticano quotidianamente la cultura della cooperazione anziché quella della competizione: associazioni, cooperative, realtà del volontariato, operatori culturali, educatori, amministratori e cittadini impegnati nella costruzione di comunità più inclusive. Esperienze diverse, accomunate dalla convinzione che il benessere individuale non possa essere separato da quello collettivo e che la collaborazione rappresenti una risorsa fondamentale per affrontare le sfide del presente.

Al termine dell’incontro, il volume sarà disponibile per l’acquisto presso la Libreria Zubboli, dove sarà possibile partecipare al firmacopie con l’autore.

L’AUTORE

Giulio T. Curti, 59 anni, è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Coordina le sedi di Viterbo e Rieti del network territoriale Spazio Attivo di Lazio Innova, dove si occupa di innovazione imprenditoriale, tecnologica e culturale. Appassionato studioso di filosofia e spiritualità, è stato a lungo attivista politico e amministratore locale. Il volume Sul senso delle cose è il risultato di un percorso di ricerca sviluppato nel corso degli anni e rappresenta il suo primo saggio narrativo.