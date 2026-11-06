NewTuscia – ROMA – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fregene Maccarese e Torrimpietra, verso Civitavecchia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Fregene Maccarese, percorrere via Tre Denari, la SS1 Aurelia e rientrare in A12 a Torrimpietra.

Chi proviene dalla Roma-Fiumicino, potrà immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), percorrere la SS1 Aurelia ed entrare in A12 a Torrimpietra.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.