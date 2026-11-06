IL SUONO DEI GIORNI – MUSICA E CULTURA POPOLARE

NewTuscia – GALLESE – Sabato 7 novembre torna a Gallese Il Suono dei Giorni – Musica e cultura popolare, il festival organizzato dal Comune di Gallese, giunto alla sua 26ª edizione. L’appuntamento si inserisce nel programma delle Giornate dell’Olio e del Vino, organizzate dalla Pro Loco Città di Gallese, che celebrano le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni del territorio.

L’edizione di quest’anno è dedicata al ricordo di Erasmo Treglia, musicista, etnomusicologo e ricercatore, che negli ultimi anni ha guidato il festival come direttore artistico, contribuendo a farne un appuntamento dedicato alla conoscenza e alla vitalità delle culture musicali popolari. Il suo legame con Gallese si ritrova anche nella visione culturale che accompagna il rinnovato progetto museologico del Museo e Centro Culturale Marco Scacchi, intitolato al musicista e compositore gallesino del Seicento. Il progetto riprende e attualizza le intuizioni già presenti nel primo progetto museologico, riportando l’attenzione su un tratto distintivo della tradizione e della storia di Gallese, che lo stesso Treglia aveva saputo riconoscere e apprezzare.

Il Museo diventa così il luogo in cui la storia musicale del territorio, le sue tradizioni e le sue espressioni popolari trovano spazio in un racconto rinnovato, capace di mettere in relazione passato e presente.

«Il Suono dei Giorni rappresenta un appuntamento importante per la nostra comunità, un progetto culturale che il Comune porta avanti da ventisei edizioni per promuovere la conoscenza e la valorizzazione della musica popolare», dichiara Amedoro Latini, Assessore alla Cultura del Comune di Gallese. «Quest’anno il festival assume un significato particolare nel ricordo di Erasmo Treglia, al quale dobbiamo molto per la sua passione, la sua competenza e il prezioso contributo alla crescita culturale del nostro paese. Proseguire questo percorso significa custodire e rinnovare un’eredità importante».

Protagonista dell’edizione 2026 sarà La Banda della Ricetta, l’originale progetto ideato da Clara Graziano, che trasforma il rapporto tra cucina e musica in uno spettacolo ironico e coinvolgente.

L’ensemble, tutto al femminile, riunisce Clara Graziano (voce, organetto, scacciapensieri e putipù), Teresa Spagnuolo (clarinetto e clarinetto basso) e Pina Valentino (voce, tamburelli e percussioni).

Il repertorio attraversa la tradizione popolare italiana, con brani dedicati al cibo e alla convivialità, composizioni originali e sonorità che spaziano dal Mediterraneo ai Balcani, fino al jazz. Ricette, ingredienti e utensili da cucina diventano spunti narrativi e musicali, dando vita a uno spettacolo originale in cui gastronomia e musica si incontrano.

La presenza del festival nel programma delle Giornate dell’Olio e del Vino crea un dialogo naturale tra cultura musicale e tradizione gastronomica, arricchendo una manifestazione che rappresenta un’importante occasione di promozione e valorizzazione delle risorse locali.

Con la sua 26ª edizione, Il Suono dei Giorni mantiene dunque il proprio percorso, guardando al futuro senza perdere il legame con le proprie radici. Nel ricordo di Erasmo Treglia, la musica continua a essere occasione di ricerca, incontro e condivisione.

INFORMAZIONI

• Evento: Il Suono dei Giorni – Musica e cultura popolare

• Edizione: XXVI

• Data: Sabato 7 novembre 2026

• Luogo: Gallese (VT)

• Organizzazione: Comune di Gallese

• Nell’ambito delle: Giornate dell’Olio e del Vino – Pro Loco Città di Gallese

• Concerto: La Banda della Ricetta