VITERBO CAPITALE ITALIANA DELL’ONCOLOGIA

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. All’evento all’università della Tuscia a Viterbo, presenti i maggiori esperti italiani. La Presidente Guarneri ha evidenziato come i dati presentati sulle pazienti con metastasi cerebrali negli studi TROPION-Breast02 e DESTINY-Breast06 accendano i riflettori su uno dei bisogni clinici ancora largamente insoddisfatti nel trattamento del carcinoma mammario avanzato. Presentato dalla professoressa Lorusso lo studio randomizzato fase III per le pazienti con carcinoma dell’endometrio avanzato o recidivato

Si è tenuto a Viterbo il meeting Post-ESMO di Women for Oncology Italy, appuntamento annuale dedicato alle principali novità della ricerca oncologica internazionale e alle loro ricadute sulla pratica clinica italiana. L’incontro è stato patrocinato dalla Asl di Viterbo. Responsabile scientifica dell’evento è stata Fabiana Letizia Cecere. Sottolinea Cecere: «Portare a Viterbo alcuni dei massimi esperti dell’oncologia italiana ha anche un forte valore simbolico: così come le competenze scientifiche di eccellenza possono convergere in una realtà territoriale, anche le innovazioni diagnostiche e terapeutiche devono poter raggiungere capillarmente i pazienti, indipendentemente dal luogo in cui vivono. È questo il significato più profondo delle reti oncologiche: trasformare il progresso della ricerca in opportunità concrete di cura, accessibili a tutti». Ad aprire i lavori è stata la professoressa Valentina Guarneri, Presidente di Women for Oncology Italy e ha portato il proprio saluto la professoressa Rossana Berardi, presidente eletta dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM).

“PostESMO ha spiegato la Presidente Guarneri – è da dieci anni l’appuntamento scientifico di riferimento di Women for Oncology. Il nostro obiettivo è offrire una sintesi delle principali novità presentate al congresso ESMO, ma soprattutto andare oltre la semplice presentazione dei risultati: attraverso il confronto con esperti, vogliamo promuovere una lettura critica delle evidenze, discuterne il reale impatto e comprendere come possano tradursi in cambiamenti concreti nella pratica clinica quotidiana”. La Presidente Guarneri ha anche posto in evidenza una delle principali novità presentate ad Esmo. “I dati presentati sulle pazienti con metastasi cerebrali negli studi TROPION-Breast02 e DESTINY-Breast06 accendono i riflettori su uno dei bisogni clinici ancora largamente insoddisfatti nel trattamento del carcinoma mammario avanzato.

Gli anticorpi farmaco-coniugati (ADC) stanno mostrando risultati promettenti anche in questa popolazione, tradizionalmente associata a una prognosi sfavorevole e a opzioni terapeutiche limitate.

È particolarmente importante che oggi vengano presentate analisi dedicate alle pazienti con metastasi cerebrali, considerando che fino a pochi anni fa queste pazienti erano sistematicamente escluse da molti studi registrativi”.

Tra i risultati scientifici di maggiore interesse figura lo studio randomizzato di fase III TroFuse-005, presentato in sessione plenaria ad Esmo dalla professoressa Domenica Lorusso, componente del direttivo di Women for Oncology. Lo studio ha mostrato un miglioramento della sopravvivenza globale con sacituzumab tirumotecan, un anticorpo farmaco-coniugato, rispetto alla chemioterapia nelle pazienti con carcinoma dell’endometrio avanzato o recidivato, già trattate con platino e immunoterapia.

Andrea Zaccarelli