NewTuscia – VITERBO – Domenica ferma la serie C, il cui campionato osserverà due domeniche di sosta, in coincidenza con gli impegni della nazionale, tornano in campo le squadre juniores vale a dire under 18 e under 16.

I ragazzi piu grandi andranno a confrontarsi , a Rieti, con gli Arieti; si tratta dell’ultima partita prima dell’inizio del campionato vero e proprio; con domenica si esaurisce la fase di qualificazione e verranno formati i gironi, uno interregionale con otto squadre ed uno regionale con dieci. La partita di domenica non ha nessun valore per la classifica ma sarà un’occasione per verificare lo stato di preparazione dell’insieme della squadra. La under 16, invece, giocherà alle ore 11 di domenica , al campo Angeletti di Civitacastellana contro il Foligno. Si tratta di uno spareggio per la determinazione del settimo e dell’ottavo posto nella classifica combinata dei due gironi che sono terminati domenica scorsa. I viterbesi sono arrivati quarti nel girone B con tredici punti mentre gli umbri quarti nel girone A con nove punti, Dai risultati di domenica dipenderà la composizione dei gironi interregionali e regionali. I viterbesi partono favoriti nel confronto con il Foligno ma , come ribadiscono gli allenatori, l’importanza primaria e per la crescita della qualità del gioco e della applicazione di quanto si è provato nelle settimane di allenamento.