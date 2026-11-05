NewTuscia – RONCIGLIONE – È terminata sabato la prima tranche di interventi per la sostituzione delle tende presso l’Istituto Comprensivo Mariangela Virgili di Ronciglione, che in questa fase ha interessato le classi della scuola dell’infanzia e primaria.

L’opera, seguita dalla consigliera delegata alla scuola Maria Lucia Ianicali, rappresenta un intervento concreto per la cura e la riqualificazione degli spazi scolastici, con l’obiettivo di rendere gli ambienti frequentati quotidianamente da studenti, insegnanti e personale scolastico sempre più funzionali e accoglienti.

«La cura delle scuole è una priorità della nostra Amministrazione. Anche attraverso interventi concreti come questo, lavoriamo per migliorare gli spazi in cui i nostri ragazzi imparano e crescono ogni giorno. Investire nella qualità degli ambienti scolastici significa investire nel benessere della comunità e nel futuro dei nostri giovani», dichiara il sindaco Mario Mengoni.

L’Amministrazione continuerà a seguire le attività programmate, mantenendo alta l’attenzione sulle esigenze degli edifici scolastici e di chi li vive ogni giorno.