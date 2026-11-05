Rafforzati i controlli straordinari sulla sicurezza dei cittadini. Sventati due furti in abitazione

Intensificata l’azione di monitoraggio dei centri abitati e periferici posta in essere dal Comando Provinciale di Rieti, nell’ambito di un ampio piano di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio e incrementare la percezione di sicurezza nella cittadinanza.

In tale contesto operativo, pronta e rapida è stata la risposta delle pattuglie dell’Arma che a seguito di segnalazioni al numero unico di emergenza 112, hanno sventato due tentati furti in abitazione nella Piana Reatina e a Piani di Poggio Fidoni durante i quali, i ladri, al tempestivo arrivo delle autoradio hanno desistito nel furto, facendo perdere le proprie tracce, dileguandosi.

Gli interventi si aggiungono ad un’attività che ha portato all’arresto in flagranza di reato avvenuta nella zona residenziale “Regina Pacis – Molino della Salce” dove i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Rieti, in pieno furto in atto, all’interno di un appartamento riuscivano a bloccare ed arrestare un cittadino straniero durante il compimento del delitto. Il Comando Provinciale di Rieti nel rafforzare i dispositivi di prevenzione in tutto il territorio reatino ha, già da oggi, predisposto dei servizi perlustrativi con un incisivo dispiegamento di pattuglie sul territorio con la supervisione aerea di un elicottero del 16° Nucleo di Rieti al fine di individuare possibili azioni criminose agli esercizi commerciali ed alle abitazioni private della cittadinanza. I dispositivi messi in campo, attestano la costante presenza dei Carabinieri su tutto il territorio della provincia di Rieti, che con efficaci controlli h24, puntano a garantire standard sempre più elevati di sicurezza e a prevenire, attraverso una presenza capillare, i reati predatori e qualsiasi tipo di condotta pregiudizievole per la comunità reatina.