NewTuscia – TERNI – “Si muore in guerra, ma anche per la guerra. I militari di ritorno dalle zone di operazione, a volte, hanno ferite nell’animo ben più difficili da rimarginare rispetto a quelle nel corpo”. E’ quanto ha dichiarato stamattina il Capo di Gabinetto Raffaello Federighi partecipando, in rappresentanza della Provincia e del Comune di Terni, al cimitero di Rocca San Zenone, a Terni, all’annuale commemorazione della morte del Serg. Incursore Marco Di Sarra, cittadino ternano, deceduto per grave malattia contratta in servizio.

La cerimonia, sobria e sentita, ha visto la partecipazione di molte persone e delle autorità militari. Federighi, ufficiale dei Carabinieri e paracadutista in congedo, ha evidenziato la particolare figura di Di Sarra e ne ha sottolineato il valore militare e umano, ricordando anche il momento emotivamente toccante per il territorio provinciale a causa della recente scomparsa del Serg. Claudio Marchesi i cui funerali si sono svolti ieri ad Orvieto. (ptn/red 426/26)