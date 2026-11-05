Rappresenta un appuntamento di riferimento per professionisti, manager, rappresentanti delle istituzioni, imprese e pubbliche amministrazioni

NewTuscia – ROMA – È in programma domani, 6 novembre 2026, presso l’Auditorium del Massimo di Roma (Via Massimiliano Massimo 1), la XV edizione di PMexpo 2026, il principale evento italiano dedicato al Project Management, organizzato dall’ISIPM – Istituto Italiano di Project Management.

“Giunto al traguardo dei quindici anni, PMexpo rappresenta un appuntamento di riferimento per professionisti, manager, rappresentanti delle istituzioni, imprese e pubbliche amministrazioni che operano nell’ambito della gestione dei progetti e dell’innovazione” sottolinea Graziano Trasarti, Presidente dell’Istituto Italiano di Project Management.

La giornata si aprirà alle ore 9.00 con l’incontro dal titolo “15 anni di PMexpo e pillole per il futuro (pillola rossa o pillola blu?)”, che vedrà protagonisti Claudia Spagnuolo, Event Manager dell’iniziativa, e Graziano Trasarti, Presidente ISIPM.

A seguire è in programma “(de)FORMAZIONE MANAGERIALE. Storie di uomini e donne costretti ad apprendere il PM e i suoi derivati”, con Enzo Memoli, dedicato all’evoluzione delle competenze manageriali e alle sfide della formazione nel mondo del lavoro contemporaneo.

Alle ore 10.30, invece, si terrà la tavola rotonda “PA e innovazione: come le PPAA stanno affrontando la trasformazione oggi”, moderata dal professor Enrico Maria Mosconi e con la partecipazione di Michele Colletta, Andrea Ferrante, Gianni Dominici e Vincenzo Caridi. Un confronto dedicato ai processi di innovazione e trasformazione che stanno interessando la Pubblica Amministrazione italiana.

Sono numerosi gli appuntamenti previsti nel corso della giornata. Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione (https://www.pmexpo.it/evento/programma.html).

L’accreditamento dei partecipanti avrà inizio alle ore 8.30. L’accesso alle sale degli interventi sarà libero, fatta eccezione per i workshop, per i quali è richiesta la prenotazione.

Per informazioni e programma completo consultare il sito ufficiale PMexpo 2026: https://www.pmexpo.it/.