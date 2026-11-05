NewTuscia – ROMA – Lo spettacolo “LA MOGLIE FANTASMA”, in tourneè dalla primavera 2026, arriva a Roma, al Teatro Sistina dal 13 al 15 novembre con un cast d’eccezione: Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo e con Giorgio Verduci, Giorgio Centamore, Roberta Petrozzi, Alessandra Faiella. La tourneè proseguirà in numerosi teatri, tra cui lo Stabile di Verona, il Celebrazioni a Bologna, il Gioiello di Torino, il Teatro della Fortuna a Fano e il Sociale di Bellinzona.

LA MOGLIE FANTASMA – sinossi

Una base di Shakespeare, una bella dose di Spirito Allegro, con una spolverata di Pirandello e un pizzico di Agatha Christie. E magari, a guarnizione, un’idea di ‘Nel bel mezzo di un gelido inverno’. Il tutto rimescolato con grande sapienza e divertimento per una reinvenzione di una ricetta classica che assume un sapore nuovo ed inedito come in un piatto stellato.

D’altronde… “se devi copiare, tanto vale copiare da una commedia che funziona benino da secoli.”

Dopo la festa a chiusura di una trionfale tournée, la protagonista è stata trovata morta. Il caso è stato archiviato come suicidio: l’alcool, i barbiturici, il sempre più teso rapporto con il marito drammaturgo…

Ma, esattamente un anno dopo la sua scomparsa, il fantasma della donna (Maria Grazia Cucinotta) riappare all’ex marito (Pino Quartullo) e gli rivela di essere stata in realtà assassinata da un collega della compagnia, e lo convince, dopo gli inevitabili ed esilaranti momenti di incredulo sgomento, a mettere in atto uno stratagemma, modellato sulla ‘recita’ dell’Amleto: con l’aiuto del suo più caro amico (Giorgio Verduci) convoca tutti gli attori (Roberta Petrozzi, Giorgio Centamore ed Alessandra Faiella, che interpreta la storica ‘rivale’ della protagonista) che hanno partecipato alla festa, per far loro leggere un copione che si riferisca agli avvenimenti della serata, in modo da stanare, attraverso le sue reazioni, il colpevole.

Solo così lei potrà essere liberata dal limbo in cui si trova.

E la ‘prova’ inizia, in bilico fra situazioni paradossali e divertenti, in cui tutti gli attori mettono in luce le ‘piccolezze’ e fragilità di chi fa questo mestiere, e gli aspetti affascinanti di un gioco di scatole cinesi in cui non si capisce più dove finisca la realtà e inizi la finzione, in un crescendo di colpi di scena, fino al parossistico finale.

Il tutto scritto con una perizia che consente a tutti gli interpreti (veri) di mettere in scena una commedia divertente e, paradossalmente…vitale!

Dalla stampa:

La regia di Marco Rampoldi ha orchestrato sapientemente il ritmo della commedia, mantenendo un equilibrio perfetto tra comicità e tensione. Rampoldi ha guidato il cast attraverso una narrazione metateatrale che ha saputo unire il gioco classico del teatro del giallo con una freschezza tutta contemporanea.

Pino Quartullo ha offerto una performance memorabile. La sua interpretazione di Willy, l’ex marito della protagonista, ha saputo equilibrare con maestria il registro nostalgico e drammatico con quello ironico, catturando il pubblico con ogni battuta e sguardo.

Maria Grazia Cucinotta ha incantato il pubblico nei panni di Claire, il fantasma che torna dall’aldilà per far luce sul proprio omicidio. Con naturalezza, classe e una buona dose di ironia, Cucinotta ha saputo dare vita a un personaggio complesso e affascinante, suscitando emozione e simpatia. La sua abilità nel passare dal dramma alla commedia è stata impeccabile, rendendo credibile e toccante la ricerca disperata del suo personaggio per scoprire la verità. Ricca di colpi di scena e con un finale sorprendente, questa rappresentazione è un must per gli amanti del teatro e del buon intrattenimento. (Mondospettacolo – Sara Morandi)

L’affiatamento corale degli interpreti è formidabile nel restituire il microcosmo nevrotico e affascinante del dietro le quinte, mettendo in scena invidie sopite, slanci di cameratismo e antiche rivalità con un tempo comico impeccabile.

“La Moglie Fantasma” è una commedia “vitale” nel senso più stretto del termine: celebra la vita attraverso la morte, e la verità attraverso la bugia scenica. (Sardegna Live – Enrico Bessolo)

Commedia degli equivoci dal sapore tipicamente britannico, “La moglie fantasma” costruisce la propria forza su un meccanismo drammaturgico serrato, in cui bugie, malintesi e situazioni paradossali si intrecciano con un ritmo crescente. Il testo di Tristam, leggero solo in apparenza, gioca con l’assurdo e la fragilità delle relazioni, trasformando un espediente surreale in un efficace detonatore comico. (Unione Sarda – L. P.)

LA MOGLIE FANTASMA

di David Tristram

con Maria Grazia Cucinotta, Pino Quartullo, Giorgio Verduci

e con Giorgio Centamore, Roberta Petrozzi, con la partecipazione di Alessandra Faiella

regia Marco Rampoldi

traduzione Enrico Luttmann

scene Lucio Diana

costumi Laura Liguori

luci Andrea Lisco

musiche Diego Maggi

assistenti alla regia Marta Besozzi e Luca Corbani

organizzazione Sara Novarese



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