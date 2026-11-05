NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo:

Buonasera, siamo lieti di informarvi che siamo arrivati ad un traguardo incredibile, Festeggiamo 120 anni!!!

Non ce ne siamo accorti eppure sono passati un secolo e 20 anni da quando questa attività ha aperto i battenti e siamo ancora qui a fare ciò che amiamo.

Saremmo felici se riuscite a passare domani, venerdì 6 novembre dalle 17 alle 21, per un brindisi, due chiacchiere e un piccolo momento di festa insieme, sorseggiando i nostri liquori in degustazione libera e in miscelazione in coktail che un barmann preparerà per l’occasione.

La degustazione è ad ingresso libero, quindi avremmo piacere di estendere l’invito a tutta la redazione ed i vostri amici.

Vi aspettiamo