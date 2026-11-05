Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – La Procura di Roma ha avviato un nuovo fascicolo di indagine sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini, ucciso a Ostia la notte tra il primo e due novembre del 1975.

Il procedimento, affidato al sostituto Silvia Santucci, è stato aperto alla luce di un esposto depositato a piazzale Clodio le scorse settimane dall’avvocato Stefano Maccioni che in passato aveva assistito uno dei cugini della vittima, Guido Mazzon.

Un possibile nuovo testimone potrebbe contribuire a fare luce sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini. È uno degli elementi al centro della nuova indagine della Procura di Roma sollecitata dall’avvocato Stefano Maccioni.

La nuova istanza, presentata nel novembre 2025 e successivamente integrata nel maggio 2026, si fonda su ulteriori elementi raccolti dalla difesa. Tra questi, spiega il legale, ci sono anche “nuovi elementi emersi dalla visione delle immagini fornite dalla Rai del telegiornale dell’epoca”.

Secondo Maccioni, una rilettura complessiva dei dati disponibili porta a una questione ancora da chiarire: “Pelosi non era con certezza da solo la sera dell’omicidio”. Diventa quindi fondamentale ricostruire chi fosse eventualmente con lui quella notte e approfondire le piste investigative rimaste aperte

Lo scorso anno il Rotary Club Sabina Tevere în Interclub aveva promosso una conversazione con l’avv.Stefano Maccioni sul tema “Pasolini un caso mai chiuso”.

Per comprendere a 51 anni anni dall’omicidio la lungimiranza e lo spirito critico di Pier Paolo Pasolini, il poeta corsaro alla Torre di Chia”, va considerata anche la testimonianza dell’intellettuale in difesa della “Forma della Città” ispirata ad Orte, e per la tutela dell’armonia del paesaggio urbano e delle radici culturali popolari.

Ricordare Pier Paolo Pasolini a cinquanta anni cinquanta anni dalla drammatica scomparsa. A “Pasolini, il poeta corsaro della Torre di Chia” fu dedicato l’ evento culturale allestito da Giuseppe Rescifina svoltosi domenica 7 agosto 2022 presso l’area delle Antiche Terme del teatro romano di Ferento a Viterbo, per la rassegna “Tramonti in scena”.

In quell’occasione l’amico direttore di vecchia data – ho avuto l’onore di collaborare con Giuseppe al “Corriere di Viterbo” alla sua nascita – mi ha chiesto di approfondire i contenuti ed il messaggio del cortometraggio-programma televisivo RAI “Io e… La forma della Città“ registrato dal poliedrico regista e intellettuale friulano ad Orte e a Sabaudia nell’autunno del 1973 e andato in onda su RAI2 il 7 febbraio 1974.

Pasolini dialoga con Ninetto Davoli e dimostra, spostando la telecamera da un’inquadratura all’altra di Orte adagiato su una rupe tufacea secolare, come alcuni elementi costruttivi moderni, un palazzo costruito ai piedi della rupe, possano deturpare l’armonia secolare del paesaggio urbano della città.

Ho aderito con estremo piacere all’invito di Giuseppe Rescifina in quanto l’esperienza artistica, intellettuale e giornalistica, con “ Scritti Corsari”, di Pier Paolo Pasolini, ha interpellato e sensibilizzato la coscienza critica di noi adolescenti di quegli anni e continua ad ispirare, anche nella diversità di ispirazioni culturali e ideali, quelle, le “battaglie di elevazione dall’omologazione e dal pensiero unico” che ancora resistono nel piatto, litigioso e spesso infruttuoso panorama intellettuale, culturale e politico di questi anni.

“Pasolini e la forma della città”, a cinquanta anni dalla drammatica ed emblematica morte dell’intellettuale friulano: dobbiamo riscoprire e attualizzare la lezione di Pier Paolo Pasolini sulla “Forma della Città”

Questo appuntamento allestito da Giuseppe Rescifina nella splendida cornice della Città di Ferento all’ora di un roseo tramonto, ci ha portato a rileggere la straordinaria attualità del messaggio di tutela del Territorio, del Paesaggio e dell’Ambiente, contro le brutture urbanistiche ed estetiche, spesso “abusive”, poste in essere negli anni, per non parlare della speculazione edilizia e dell’eccesso incontrollato di cemento veri e propri scempi arrecati al patrimonio culturale ed estetico di molte città.

Da Pasolini eretico e corsaro: da I Meridiani Mondadori: Pasolini per il Cinema, inquadrature de La forma della città ad Orte Porta San Cesareo, Sana’a e Sabaudia.

Consultando le “Teche” sul sito internet della RAI possiamo facilmente rivedere il cortometraggio “Io e: La forma della Città”.

Nell’autunno del 1973 Pier Paolo Pasolini setaccia con la macchina da presa il paesaggio di Orte, uno dei primi documenti filmati d’autore sulla tutela del paesaggio in Italia.

Trasmessa per la prima volta il 7 febbraio 1974 dalla RAI, La forma della città, filmata nell’autunno del 1973 è firmata da Paolo Brunatto, ma costituisce uno di quei casi “impuri”, tutt’altro che rari nel cinema, in cui l’apporto di chi è filmato assume un rilievo così forte da assorbire, in un certo senso, la paternità del film: infatti, in questo cortometraggio, Pasolini, oltre ad assegnare al film il respiro della propria dialettica, scelse e decise numerose inquadrature. Non a caso, inserì nella versione definitiva di Le mura di Sana’a alcune sequenze girate a Orte in quell’occasione e, in un’intervista a Gideon Bachmann (La perdita della realtà e il cinema inintegrabile, 13 settembre 1974), si attribuì la paternità del cortometraggio.

Nel cortometraggio “La forma della Città” il regista e poeta decise di parlare di Orte e Sabaudia, due città che amava molto e che appartenevano alla sua vita, perché da qualche anno possedeva un’antica torre e un’abitazione nel bosco del fiume Chia, vicino a Orte, e la sua casa al mare si trovava proprio a Sabaudia.

In realtà, la scelta di quei due luoghi, così legati all’esistenza di Pasolini, divennero il pretesto per denunciare costruzioni antiestetiche e il fenomeno della speculazione edilizia, che stava devastando il paesaggio di Orte, ossia l’armonia fra le colline e la natura circostante e l’antica cittadina medievale.

Un’armonia che aveva resistito per secoli, ma che venne deturpata nell’arco di pochi anni da alcune recenti abitazioni, costruite nel modo più arbitrario e senza rispettare il disegno del paesaggio. Fu lo stesso Pasolini a dirigere la mdp per mostrare lo scempio mentre la sua voce dolorosa e assorta esprimeva un’indignazione profonda.

In particolare commentando le immagini di Orte, Pasolini precisò che “mentre per Orte si può parlare soltanto di un lieve danneggiamento – badate bene nel 1974 – di un difetto, per quello che riguarda, invece, la situazione dell’Italia, delle forme delle città nella nazione italiana, la situazione è decisamente irrimediabile e catastrofica”.

Il poeta e regista esaltò, poi, la bellezza umile di un’antica stradina di Orte – presso Porta S. Cesareo – e insistette sull’importanza di difendere e preservare un patrimonio artistico di urbanistica e edilizia popolare che aveva una grazia estetica mai più ripetuta.

Percorrendo un “selciato sconnesso e antico” presso Porta San Cesareo, Pasolini lo definisce come “un’umile cosa, non si può nemmeno confrontare con certe opere d’arte, d’autore, stupende, della tradizione italiana. Eppure io penso che questa stradina da niente, così umile, sia da difendere con lo stesso accanimento, con la stessa buona volontà, con lo stesso rigore, con cui si difende l’opera d’arte di un grande autore. […]

Nessuno si batterebbe con rigore, con rabbia, per difendere questa cosa e io ho scelto invece proprio di difendere questo. […] Voglio difendere qualcosa che non è sanzionato, che non è codificato, che nessuno difende, che è opera, diciamo così, del popolo, di un’intera storia, dell’intera storia del popolo di una città, di un’infinità di uomini senza nome che però hanno lavorato all’interno di un’epoca che poi ha prodotto i frutti più estremi e più assoluti nelle opere d’arte e d’autore. […]

Con chiunque tu parli, è immediatamente d’accordo con te nel dover difendere […] un monumento, una chiesa, la facciata della chiesa, un campanile, un ponte, un rudere il cui valore storico è ormai assodato ma nessuno si rende conto che quello che va difeso è proprio […] questo passato anonimo, questo passato senza nome, questo passato popolare”.

Insomma, è la continuità fra le andature, la cadenza, il ritmo del discorso e dei gesti di Pasolini, e il suo sguardo, ovvero le sue inquadrature sulla deturpazione inflitta a Orte, al “profilo della città”, alla sua “massa architettonica”, al paesaggio circostante avvolto dalla “bruma azzurro-bruna della grande pittura nordica rinascimentale”, le sue inquadrature sul guasto causato da alcune costruzioni che hanno compromesso “il rapporto fra la forma della città e la natura.

Ora il problema della forma della città e il problema della salvezza della natura che circonda la città, sono un problema unico”. E, appunto, Orte “appare in quanto tale perché è sulla cima di questo colle bruno, divorato dall’autunno […] contro il cielo grigio”.

“L’urbanistica e il paesaggio” nel programma Passepartout del 6 settembre 2009 di Philippe D’Averio: viene citato il discorso di Pasolini sulla tutela del paesaggio.

Quarant’anni e cinquant’anni fa si abbandonavano i centri storici. Oggi fortunatamente si tende a riscoprire quel passato. Ma è un’epoca nuova che ancora non sappiamo come governare, in cui la romanità antica convive con il mondo medievale ed entra in dialogo con il mondo contemporaneo e futuribile di internet.

Stefano Stefanini vice direttore www.newtuscia.it e direttore de “Il Centro Italia Terra Etrusca”, www.sostaeripresa.it e www.ipotesi.eu

L’Italia è stata certamente il più bel paese del mondo, ma dopo tutto quello che è accaduto tra gli anni ’50 e ’70 possiamo ancora ritenerlo tale?

Philippe D’Averio richiamava l’articolato discorso di Pasolini sulla tutela del paesaggio del 1974: “Un esempio di questi travisamenti estetici si legge benissimo nel profilo urbanistico di Orte. Già Pasolini in un documentario Rai dei primi anni ’70 aveva tristemente registrato gli sgarri urbanistici di una modesta pratica edificatoria moderna che stava distruggendo l’armonia secolare dello skyline del paese, cresciuto nel tempo in un dialogo costante con la natura circostante.

Come ad Orte in tanti altri luoghi in Italia, anche in alcuni Borghi della Tuscia, al paese reale si contrappone il paesone della modernità obbligata, con un autentico inquinamento visivo, al quale solo da poco siamo diventati realmente sensibili.

Esistono però casi in controtendenza, quando cioè la progettazione spontanea della modernità cede il passo ad una visione urbanistica integrale del territorio.

Il recente inserimento in Costituzione della tutela dell’ambiente e della salute nei principi fondamentali dll’Ordinamento, oltre alla tutela originaria del paesaggio, costituisce un significativo strumento di qualificazione e difesa dell’ambiente naturale nel suo complesso.

Progetti proiettati al futuro, ma che in fondo vogliono rileggere il passato, riprendendo tutti gli elementi originari di un linguaggio che con gli anni abbiamo perso: la piazza, la città sotto la città, i palazzi storici intorno alla piazza, il municipio e la chiesa-duomo-cattedrale come a presidio della piazza, da sempre salotto aggregativo della Città.

Questi secondo noi sono i significati più profondi, che sottendono ai temi precorsi fin dagli anni 70 del Novecento da Pier Paolo Pasolini, nel ricordo dei 51 anni dalla sua tragica scomparsa e con la riaperura delle indagini sul suo irrisolto caso giudiziario.