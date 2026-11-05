Il 22 dicembre torna nel cuore di Perugia Pastor Ron con due ore di musica, energia e condivisione

NewTuscia – PERUGIA – Anche quest’anno, nel mese di dicembre, l’auditorium San Francesco al Prato ospita “Providence”, il filone dedicato alla musica gospel che ha debuttato nel 2025, conquistando il pubblico e ottenendo riscontri positivi dalla critica. Il prossimo 22 dicembre alle 21, nel cuore di Perugia, arriva infatti sul palco “Gospel Show”, uno spettacolo che intreccia la forza espressiva del gospel tradizionale con le sonorità contemporanee, dando vita a una performance intensa e coinvolgente.

Protagonista della serata sarà Ron Ixaac Hubbard, in arte Pastor Ron, tra le personalità più carismatiche del panorama gospel internazionale. Insieme a undici artisti tra cantanti e musicisti, porterà sul palco un repertorio che spazia dagli spiritual al gospel tradizionale, fino alle interpretazioni più moderne, con una sezione speciale dedicata al Natale. Due ore di musica ed energia, arricchite da momenti di comicità e umorismo, in uno spettacolo che punta sul dialogo con il pubblico e sul suo coinvolgimento fin dalle prime note.

Gli appuntamenti finora annunciati: 20 novembre tavola rotonda scientifica “Fratello Tutto – Inno alla luce archetipica. Dal Cantico delle Creature alla luce della coscienza”, 21 novembre “Tutto ok!” con Michele Mezzanotte, 29 novembre Filippo Caccamo con “Fuori di tela”, 3 dicembre Maurizio Nichetti con “Occhi aperti!”, Martedì 15 dicembre Ghemon con “La prima volta, l’ultima volta, l’unica volta”, 13 gennaio “Brufocene” con Fill Pill, 23 e 24 gennaio Michela Giraud con “Fisicamente mi piacciono tutti!”, 12 febbraio Jonathan Canini con “Te lo giuro sul tuo ex. Guida pratica per ponesti bugiardi”, 17 febbraio Osvaldo Poli con “L’adolescenza non è una malattia”, 18 febbraio Stefano Rapone con “Comico dai ruoli mai principali”, 27 febbraio Pierluca Mariti con “Abbi pazienza”, 13 marzo Daniele Tinti con “Pesche dure”, 23 aprile Daniele Gattano con “Minimi sistemi e poco altro”, 24 aprile Eugenio Finardi con “Voce umana”, 15 maggio “Tutto sbagliato” con Francesco Fanucchi.

La stagione Sanfra è promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia.

Prevendite e informazioni sui siti ufficiali

www.auditoriumsanfrancesco.it – www.meaconcerti.it