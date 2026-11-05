NewTuscia – LATINA – Straordinaria partecipazione di pubblico e di ospiti di rilievo alla prima giornata di NEXUS, l’evento dedicato alle visioni e alle strategie di sviluppo del territorio, ospitato nella cornice del Teatro D’Annunzio di Latina.

Una giornata inaugurale incentrata sulle grandi storie, sulle scelte e sulle responsabilità che guidano il cambiamento, spaziando dallo sport internazionale all’innovazione tecnologica, dall’intelligenza artificiale fino alle nuove frontiere della comunicazione e dell’imprenditoria.

La manifestazione si è aperta con l’introduzione di Valerio Tallini, Presidente del Cda di Giornalisti Indipendenti, la società editrice degli storici quotidiani Ciociaria Oggi e Latina Oggi, organizzatrice dell’intera rassegna, e i saluti istituzionali del Sindaco di Latina Matilde Celentano, del Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, del Presidente della CCIAA Frosinone Latina Giovanni Acampora e del Presidente della Provincia di Latina Federico Carnevale.

Si è poi entrati nel vivo del dibattito con l’atteso intervento di Giovanni Malagò, Commissario straordinario della Figc e già presidente del Coni, intervistato da Gianluca Atlante e dalla conduttrice televisiva e già Ministro Nunzia De Girolamo.

“Partecipare a NEXUS ha significato accettare una sfida che è andata oltre i confini dello sport”, ha dichiarato Malagò. “Il titolo del mio intervento, ‘La partita più importante è quella che scegli di giocare’, ha richiamato un principio che vale in campo come nelle istituzioni e nell’economia: sono state le scelte, non gli alibi, a determinare i risultati. In queste giornate di confronto, in un territorio strategico come il Lazio, si parla di ambizione, leadership e responsabilità come strumenti per creare condizioni favorevoli alla crescita, far emergere nuovi talenti e accompagnare il cambiamento. Lo sport internazionale ci ha insegnato che nessun traguardo si è raggiunto da soli: sono serviti visione, regole chiare, lavoro di squadra e il coraggio di mettersi in gioco. È con questo spirito che ho accolto l’invito di NEXUS e che ho inteso contribuire al dialogo sul futuro del nostro Paese”.

Il programma della prima giornata ha visto alternarsi sul palco personalità di spicco del panorama tecnologico, scientifico e culturale: Daniele Perito (co-founder di DepthFirst e Faire) ha raccontato la sua storia di successo da Cassino alla Silicon Valley; Massimo Chiriatti ha affrontato il tema cruciale della sovranità digitale e dei confini etici dell’intelligenza artificiale; Massimo Temporelli (The FabLab) ha stimolato il pubblico sul valore del coraggio di sperimentare e innovare; Alessandro Tommasi (Future ProofSociety e Will Media) ha riflettuto sul potere delle comunità e delle nuove generazioni nel generare un cambiamento reale.

Spazio anche alle eccellenze del territorio e alle testimonianze imprenditoriali e professionali con i contributi di Isabella Carpineti (Azienda Agricola Marco Carpineti) e Benedetta Giannini (Cantina Villa Gianna) sul legame tra radici, impresa e mercati globali; di Antonio Baldassarra (Seeweb) sulle infrastrutture digitali e il cloud; del fisico Luca Romano (L’Avvocato dell’Atomo) e del giurista ed economista Marco Merolla sul dibattito energetico; e infine di Manuela Nicolosi (High Performance expert) e Fabiana Romano(DOMINAE) sull’importanza del talento, delle competenze e delle relazioni oltre i confini.

L’appuntamento prosegue domani, venerdì 6 novembre, con la seconda giornata di NEXUS, dedicata interamente ai tavoli strategici sullo sviluppo del territorio pontino: dal turismo all’agroalimentare, dalla farmaceutica alle grandi infrastrutture in vista del centenario di Latina.

Tra i big, ci saranno: il Viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli intervistato dalla conduttrice televisiva e già Ministro Nunzia De Girolamo; il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e Vicesegretario della Lega, Claudio Durigon, intervistato dai Direttori di Latina Oggi e Ciociaria Oggi, Tonj Ortoleva e Corrado Trento); il Sottosegretario al Ministero della Salute, Marcello Gemmato, intervistato da Nunzia De Girolamo; il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, intervistato dal Direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci; il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, intervistato dal Direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci; il Senatore Capogruppo del Partito Democratico Francesco Boccia intervistato da Tonj Ortoleva e Corrado Trento.