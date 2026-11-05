NewTuscia – VETRALLA – Il Circolo dei Lettori “A. Pistella” presso la Biblioteca Comunale di Vetralla presenta il calendario degli incontri di novembre 2026.
Si comincia con IL GEROGLIFICO DI UN SOFFIO, La storia del Flauto magico di Mozart venerdì 6 novembre ore 17.00 a cura del Prof. Stefano Maria Piacenti, modera la Dott.ssa Emanuela Musotto.
A seguire Venerdì 13 novembre ore 17.00 IUBILAEUM NOSTRUM IL GIUBILEO DEI DUE PAPI a cura dell’autore Daniele Sabatini. Intervengono Sandrino Aquilani Sindaco di Vetralla, Giulio Zelli Consigliere regionale Lazio, Daniela Venanzi Assessore cultura, turismo e comunicazione del Comune di Vetralla. Modera Americo Mascarucci, giornalista e vaticanista.
Venerdì 23 novembre ore 17.00 ci sarà invece ORME E BUSSOLA a cura di Cinzia Renzi, modera la Vice Ispettore Sara Iannone.
Infine Venerdì 27 novembre ore 17.00 AURA OSCURA, Era un ricordo antico, sapeva di muffa e di polvere. Era l’odore dell’abbandono, delle cose dimenticate, lasciate a sovraccaricarsi di tempo immobile. A cura di Roberta Bucci.
per informazioni:
More info: Biblioteca comunale di Vetralla – Via Brugiotti 41 – 01019 Vetralla (Vt)
email: biblioteca@comune.vetralla.vt.it – telefono 0761461272