NewTuscia – ROMA – “L’approvazione definitiva di ColtivaItalia rappresenta una notizia di straordinaria importanza per tutto il mondo agricolo. Siamo di fronte a un provvedimento senza precedenti, che segna un cambio di passo nelle politiche a sostegno del comparto agroalimentare. Gli oltre 1,1 miliardi di euro previsti consentiranno di rafforzare la capacità delle imprese, sostenere le filiere strategiche, valorizzare le eccellenze produttive e offrire nuove prospettive di crescita ai territori, confermando il ruolo centrale dell’agricoltura per l’economia e il futuro della Nazione”.

Così Stefano Caporossi, responsabile del Dipartimento provinciale Agricoltura di Fratelli d’Italia, commenta l’approvazione del provvedimento. “Tra gli aspetti più rilevanti – spiega – ci sono gli interventi destinati al settore zootecnico, alla filiera olivicola e agli altri comparti strategici dell’agroalimentare, senza dimenticare le opportunità previste per favorire l’accesso alla terra e al credito per giovani e donne. Un’attenzione fondamentale anche per la provincia di Viterbo – sottolinea Caporossi – dove l’agricoltura costituisce una componente essenziale dell’economia e rappresenta un elemento profondamente legato alla storia e alle tradizioni delle nostre comunità. Il nostro territorio esprime produzioni di grande qualità e possiede un patrimonio agricolo che merita di essere sostenuto e valorizzato. Per questo è importante mettere gli imprenditori nelle condizioni di investire, innovare e affrontare con maggiore forza le difficoltà di un mercato sempre più competitivo. ColtivaItalia non guarda soltanto alle esigenze immediate delle aziende, ma pone le basi anche per lo sviluppo futuro del comparto, attraverso investimenti nella ricerca, nell’innovazione e misure volte a ridurre gli ostacoli burocratici. Sono interventi necessari per rendere l’agricoltura più moderna, efficiente e capace di rispondere alle nuove sfide. Rivolgo il mio apprezzamento al Governo Meloni e al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida per aver dato concretezza a un impegno importante nei confronti del settore primario. Il provvedimento dimostra quanto l’agricoltura sia considerata centrale nelle politiche nazionali e quanto sia necessario continuare a investire su chi lavora quotidianamente per garantire qualità, sicurezza alimentare e occupazione. Come Dipartimento provinciale Agricoltura di Fratelli d’Italia continueremo a seguire con attenzione le esigenze degli operatori del Viterbese, affinché le opportunità messe in campo possano tradursi in benefici reali per le nostre imprese. Sostenere gli agricoltori significa difendere il territorio, creare sviluppo e garantire nuove prospettive alle generazioni future”, conclude Caporossi.