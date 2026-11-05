NewTuscia – ROMA – “I dati diffusi dalla Banca d’Italia e relativi al primo semestre 2026, confermano ancora una volta una crescita del Lazio superiore alla media nazionale con un aumento del Pil dell’1%. Un segnale incoraggiante che certifica il ruolo strategico degli investimenti pubblici nello sviluppo del territorio e conferma soprattutto la solidità del sistema economico laziale e del tessuto produttivo regionale. La Regione Lazio in questi anni, grazie al lavoro della Giunta Rocca, è stata al fianco delle imprese,supportando concretamente la crescita e la competitività, grazie a politiche serie ed efficaci che hanno permesso una forte riduzione del debito ed un incremento delle capacità di investimento. Forti di questi risultati economici, insieme al presidente Francesco Rocca, all’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, all’ assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli e a tutta la maggioranza di centrodestra, ci accingiamo nelle prossime settimane a presentare e discutere una manovra economica che punterà, anche quest’anno, sulla riduzione della pressione fiscale e sul sostegno alla crescita. Lavoriamo per un Lazio sempre più solido e competitivo, investendo sulle maggiori opportunità di sviluppo e su politiche di sostegno al reddito in grado di ridurre sempre di più il peso dell’inflazione sulle famiglie e le aziende”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini, componente Commissione Bilancio