I dati testimoniano l’altissima adesione, il forte gradimento e la risposta attiva della popolazione

NewTuscia – LATINA – Si è conclusa con una straordinaria partecipazione di cittadini la tappa ponziana della “Compagnia itinerante della Salute”, il tour di prevenzione promosso dalla Asl di Latina con l’obiettivo di andare incontro ai bisogni della popolazione e continuare a promuovere sul campo, con azioni concrete, la sanità di prossimità e la prevenzione.

Dal 27 al 30 ottobre 2026, il truck sanitario posizionato nel piazzale del poliambulatorio in località Tre Venti è diventato un punto di riferimento fondamentale per la promozione della salute sul territorio isolano.

I dati registrati al termine dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Ponza, testimoniano l’altissima adesione, il forte gradimento e la risposta attiva della popolazione: sono state complessivamente più di 500 le prestazioni erogate gratuitamente dal personale sanitario dell’Azienda Sanitaria pontina (Uosd Coordinamento Piano Aziendale della Prevenzione e Promozione della Salute, Uosd Coordinamento Screening, e Uoc Sisp).

Nel dettaglio, le attività si sono articolate in tre macroaree:

Prevenzione delle patologie croniche: effettuate 190 valutazioni complete, comprendenti la misurazione della colesterolemia, della glicemia e della pressione arteriosa, il calcolo dell’Indice di Massa Corporea (BMI) e la somministrazione di questionari mirati all’individuazione dei fattori di rischio (fumo, alcol, sedentarietà, scorrette abitudini alimentari). A tutti i partecipanti è stato inoltre dedicato un momento di counselling breve per orientare verso stili di vita più sani.

Screening oncologici: Importante la adesione ai programmi di diagnosi precoce promossi dalla Regione Lazio, con 120 mammografie eseguite, 30 Pap Test/HPV effettuati e la distribuzione di 160 provette per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Campagna vaccinale dell’età adulta: Sono state somministrate complessivamente 143 dosi vaccinali in base al piano vaccinale nazionale, così suddivise: 67 vaccini DTP (Difterite, Tetano, Pertosse) e Polio, 20 antinfluenzali, 10 antipneumococcici e 46 protettivi contro il virus Herpes Zoster.

“I numeri confermano quanto la cittadinanza avverta il bisogno di una sanità vicina, accessibile e preventiva”, ha dichiarato la Direttrice Generale della Asl di Latina, Dott.ssa Sabrina Cenciarelli. “Portare i servizi direttamente sul territorio, specie in contesti insulari come Ponza, rappresenta una strategia vincente per intercettare i bisogni di salute, favorire la diagnosi precoce e promuovere una cultura della prevenzione attiva”.