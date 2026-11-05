Il concorso Unionbirrai torna con 46 categorie, nuovi servizi per i produttori e un premio dedicato all’innovazione. Nel 2026 in gara 1.746 birre di 212 birrifici, con il successo di Birra dell’Eremo di Assisi

NewTuscia – Si apre la sfida per eleggere le migliori birre artigianali italiane del 2027. Sono in corso le iscrizioni alla XXII edizione di Birra dell’Anno, il concorso nazionale organizzato da Unionbirrai, l’associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti, che dal 2005 premia le migliori produzioni italiane. Fino al 10 novembre è previsto uno sconto Early Bird del 15%, che scenderà al 10% dall’11 novembre al 15 dicembre. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 31 gennaio 2027, mentre la premiazione si terrà domenica 21 febbraio alle ore 15.45 alla Fiera di Rimini, nell’ambito di Beer&Food Attraction.

Il concorso rappresenta il più importante momento di confronto sulla qualità della produzione brassicola nazionale. Nell’ultima edizione hanno partecipato 212 birrifici con 1.746 birre, suddivise in 46 categorie, valutate da 73 giudici provenienti da 19 Paesi. A trionfare nella scorsa edizione è stato Birra dell’Eremo di Assisi (Perugia), con quattro medaglie d’oro, due d’argento e due di bronzo.

“Birra dell’Anno permette di misurare il livello qualitativo raggiunto dalle produzioni artigianali italiane – dichiara Simone Monetti, Segretario Generale di Unionbirrai –. Il suo valore non si esaurisce nelle medaglie, ma sta anche nella possibilità per i birrifici di ricevere valutazioni indipendenti e indicazioni utili per migliorare. In un mercato sempre più competitivo, qualità e riconoscibilità sono fondamentali per valorizzare il lavoro dei piccoli produttori”.

L’edizione 2027 conferma 46 categorie stilistiche, dalle grandi tradizioni brassicole alle produzioni più sperimentali, comprese le Italian Grape Ale e le birre a bassa o nulla gradazione alcolica. Le degustazioni saranno effettuate rigorosamente alla cieca, privilegiando equilibrio, pulizia tecnica e piacevolezza di bevuta rispetto alla rigida aderenza ai canoni stilistici.

Tra le novità figurano servizi facoltativi di valutazione e controllo qualità: report statistici personalizzati, sessioni di assaggio con operatori e consumatori esperti per valutare il gradimento commerciale e analisi di laboratorio. Confermati i premi speciali Best Collaboration Brew, dedicato alle collaborazioni tra birrifici, e 100% Birra Italiana dell’Anno, riservato alle produzioni realizzate esclusivamente con ingredienti agricoli italiani. Si aggiunge il nuovo Premio Innovazione e Creatività, istituito con Italian Exhibition Group – Fiera di Rimini.

“Dopo trent’anni di storia, la birra artigianale italiana ha costruito un’identità riconosciuta anche a livello internazionale – aggiunge Monetti –. La sfida oggi è continuare a investire sulla qualità, sulla creatività e sul rapporto con il mercato. I nuovi strumenti del concorso vanno in questa direzione, offrendo ai produttori opportunità concrete per conoscere i propri punti di forza e migliorare le produzioni”.

Per agevolare la partecipazione, il 2027 introduce inoltre la formula “Blocca la quota, scegli le birre dopo”: i birrifici possono acquistare e saldare le quote (entro il 10 novembre per beneficiare dello sconto del 15%) e definire successivamente le birre da presentare, entro il 31 gennaio 2027. Per ottenere l’agevolazione è necessario completare il pagamento nei termini previsti, compresa l’eventuale quota associativa. Le birre dovranno essere consegnate alla Fiera di Rimini dal 1° al 16 febbraio 2027.

Regolamento e iscrizioni: www.birradellannounionbirrai.it