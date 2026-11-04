NewTuscia – PERUGIA – «Da diverse segnalazioni ricevute emerge una situazione che merita chiarimenti immediati: a partire dal 15 dicembre, numerosi collegamenti ferroviari da Milano e Torino verso Perugia non risultano prenotabili attraverso i canali di vendita di Trenitalia – così in una nota Lorenzo Mazzanti, capogruppo Pensa Perugia – Una situazione che sta creando preoccupazione e incertezza soprattutto tra studenti universitari e lavoratori fuori sede, che proprio in occasione delle festività natalizie hanno necessità di organizzare con anticipo il proprio rientro a casa».

«Non è chiaro se si tratti di un ritardo nell’apertura delle vendite, di modifiche alla programmazione ferroviaria o di altre problematiche. Ed è proprio su questo che chiediamo a Trenitalia di fornire risposte precise e tempestive – prosegue il consigliere comunale – Prenotare un treno con anticipo non è soltanto una questione organizzativa, ma anche economica. Per tanti giovani, studenti e lavoratori, poter acquistare un biglietto diverse settimane prima significa avere maggiori possibilità di trovare tariffe accessibili, evitando di dover affrontare costi elevati a ridosso della partenza».

«Non possiamo permettere che chi vive, studia o lavora lontano da Perugia si trovi nell’incertezza proprio nel periodo dell’anno in cui il ritorno a casa assume un significato ancora più importante. Chiediamo quindi a Trenitalia di chiarire pubblicamente le ragioni della mancata prenotabilità dei collegamenti da Milano e Torino verso Perugia a partire dal 15 dicembre, di indicare quando sarà possibile acquistare i biglietti e di rassicurare gli utenti sul mantenimento dei servizi ferroviari previsti. La possibilità di programmare un viaggio senza incertezze e senza il rischio di maggiori costi deve essere garantita anche a chi parte e arriva a Perugia».

«Trenitalia – conclude Mazzanti – dia risposte in tempi rapidi: studenti, lavoratori e famiglie hanno diritto di sapere come e quando potranno organizzare il proprio rientro per le festività natalizie».