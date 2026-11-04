NewTuscia – ROMA – “A Roma esplodono le bombe: davanti ai negozi e agli autonoleggi, dentro i condomini. Succede in varie zone della città: Tuscolano, Don Bosco, Centocelle, Alessandrino, San Basilio, Casilina, fino a Ostia. L’ultima è del 3 novembre scorso ma le esplosioni si susseguono almeno da luglio.

Nel solo periodo tra il 24 agosto e il 23 ottobre sono stati segnalati sedici ordigni. Questa è la sicurezza reale dei cittadini. E il governo che della sicurezza ha fatto una bandiera dov’è? Per le vetrine spaccate Meloni interviene subito sui social, su questa escalation, invece, un silenzio politico assordante. Dov’è il Cdm dedicato? Dove sono i suoi video per denunciare le bombe, i feriti, le famiglie sfollate? Secondo le ricostruzioni investigative, dietro alcuni di questi attentati potrebbe esserci una guerra per il controllo delle piazze di spaccio, dopo i colpi giudiziari che hanno indebolito il clan Senese.

Gli arresti aprono spazi che altri gruppi criminali cercano di occupare. E l’allarme era stato lanciato. Nel luglio 2024, davanti alla Commissione antimafia, il procuratore Francesco Lo Voi denunciava: la DDA dovrebbe avere 24 sostituti procuratori, ma non riusciamo ad averne più di 13. Due anni dopo, la carenza di magistrati viene ancora denunciata.

Allora noi chiediamo che vengano in Parlamento a riferire il ministro Nordio per le carenze di organico della Dda della Capitale e il ministro Piantedosi sulla sicurezza dei cittadini romani. Ricordiamo, se ce ne fosse bisogno, che il clan Senese è quello ben noto per il caso Delmastro. L’ex sottosegretario alla Giustizia era socio di Miriam Caroccia, figlia di Mauro Caroccia, condannato definitivamente come prestanome del clan Senese. Quando la Procura ha chiesto di acquisire le chat tra Delmastro e Caroccia per ricostruire gestione e finanziamenti della società, la maggioranza ha sostenuto il diniego della Camera. La Procura ha dovuto ricorrere alla Corte costituzionale. Ecco la presunta bandiera della legalità del governo Meloni”.

Lo ha detto ieri nell’aula del Senato la senatrice M5S Alessandra Maiorino.