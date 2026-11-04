NewTuscia – ROMA – “Ieri il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la proposta di legge sui debiti fuori bilancio che comprende il pagamento di circa 78milioni di euro del Fondo sanitario nazionale al gruppo San Raffaele, riconducibile alla famiglia Angelucci. Una decisione grave, perché stanzia una cifra enorme che dalle tasche dei contribuenti passerà direttamente in quelle degli amici della maggioranza che governa la Regione e anche il Paese.

Una scelta, peraltro, adottata in tutta fretta, senza aspettare la discussione del ricorso per revocazione, prevista per domani. Su questo tema, avevo già presentato un’interrogazione al governo insieme alle colleghe Marianna Ricciardi e Ilaria Fontana, che non ha però avuto risposta. Sempre insieme a loro, mi vedo quindi costretto a rivolgere una nuova interrogazione ai ministri della Salute e dell’Economia per conoscere le effettive coperture e le relative conseguenze sull’equilibrio del servizio sanitario regionale e sull’erogazione dei LEA in una Regione che resta tuttora in piano di rientro.

Il governo deve garantire trasparenza su coperture ed eventuali misure compensative e non possiamo in alcun modo accettare che questa spesa comprometta le risorse necessarie a garantire i LEA e l’accesso tempestivo alle prestazioni sanitarie dei cittadini, costretti quindi a pagare la decisione della Regione Lazio sia economicamente che in termini di salute negata”.

Lo scrive in una nota Alfonso Colucci, deputato laziale del Movimento 5 Stelle.