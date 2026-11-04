Tra i vincitori del bando di educazione alla legalità del Comune di Roma, presentati oggi dal Sindaco Gualtieri in Campidoglio

NewTuscia – ROMA – Oggi in Campidoglio il Sindaco Gualtieri, insieme, tra gli altri, alle assessore Pratelli e Funaro e ai rappresentanti di Legambiente e delle altre associazioni vincitrici, ha presentato l’esito del “Bando di Educazione alla Legalità e Inclusione Sociale” del Comune di Roma rivolto alle associazioni del Terzo Settore. Tra i 24 progetti finanziati, c’è anche “Giovani Sentinelle della Legalità”, il percorso di Legambiente Lazio che ha come obiettivo quello di promuovere legalità, rispetto dell’ambiente, cittadinanza attiva tra le giovani generazioni, favorendo comportamenti responsabili e contrastando l’uso improprio degli spazi pubblici.

“Di fronte a illegalità ed ecomafie, e con i fenomeni frequentissimi di ordigni esplosivi che scuotono i quartieri, una grande rete civica che, attraverso questo bando, riunisce associazionismo e terzo settore, è la migliore risposta che il Comune di Roma potesse generare. – commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Tutto il nostro mondo, unito dal presupposto imprescindibile della legalità, costruisce così un fronte comune insieme all’istituzione”. Il progetto di Legambiente, partito oggi, si svolgerà in particolare nei quartieri di Magliana, Ostia, Borghesiana, Torre Maura, Ponte di Nona, Quadraro, Fidene/Labaro fino a Trastevere, San Lorenzo e Ponte Milvio, prevedendo interventi in scuole e spazi urbani specifici, su ecoreati, inquinamento acustico e malamovida, con azioni e percorsi di peer education, eventi e campagne su tutti questi territori.