Dmenica 8 novembre 2026 il Castello di Pissignano Alto celebra l’olio nuovo con una giornata tra degustazioni di olio e.v.o., caccia la tartufo, trekking tra gli ulivi, musica, arte e visite culturali per grandi e bambini

NewTuscia – CAMPELLO SUL CLITUNNO – Dopo il successo del primo appuntamento, svoltosi domenica 18 ottobre 2026, prosegue domenica 8 novembre, la “Festa dei Frantoi e dei Castelli”. L’evento oleo-gastronomico di punta del cartellone di Frantoi Aperti® in Umbria 2026 (www.frantoiaperti.net), che celebra l’olio nuovo e la prima spremitura nel comune di Campello sul Clitunno (Pg) si terrà nel suggestivo scenario del Castello di Pissignano Alto, con l’obiettivo di far vivere ai visitatori un’intera giornata al castello.

Durante l’intera giornata, dalle ore 8 alle 20, sarà operativo il servizio di navetta gratuita che collegherà la Piazza di Pissignano al Castello di Pissignano Alto, e sarà possibile visitare i Frantoi Aperti del comune di Campello sul Clitunno – Frantoio Marfuga, Frantoio Eredi Gradassi e Frantoio Carletti. Inoltre l’oro verde dell’Umbria, ma anche i prodotti dell’enogastronomia e dell’artigianato di qualità del territorio, saranno protagonisti, dalle ore 10 del mattino, tra le vie del Castello tra i banchi del Mercatino dell’Olio nuovo di qualità e quelli del Mercatino di produttori, artisti e artigiani.

La mattinata inizierà con il rito dell’accensione del forno di comunità e una piccola colazione intorno al fuoco, dove per tutta la giornata saranno sfornate pizza calda e fragrante e bruschette all’olio nuovo, con la presenza di Ivo Picchiarelli, storico delle tradizioni con i suoi racconti attorno al fuoco. La Piazza del Castello, dalle ore 12.30 sarà poi lo scenario del Pranzo a base di prodotti tipici del territorio a cura della Pro Campello. In diversi momenti della giornata, sarà inoltre possibile prendere parte a “Il tempo di un caffè”, caffè moka offerto in alcune abitazioni del Castello dalle 10 alle 18.

Due saranno gli itinerari escursionistici in mezzo alla natura e agli uliveti proposti, entrambi con partenza alle ore 9 dalla Piazzetta del Castello: un trekking tra gli ulivi fino all’Eremo Francescano di Sant’Antonio Abate, conosciuto anche con il nome di Eremo delle Allodole (Informazioni e prenotazioni camminata tel. 347 1153245); il secondo riservato ai bambini dai 5 ai 12 anni e ai loro genitori, con “Trekking e Fiabe tra gli ulivi”. Una passeggiata a partecipazione gratuita con la CamminAttrice Loretta Bonamente che coinvolgerà i piccoli partecipanti nella messa in scena e nel racconto di storie sugli alberi, gli olivi e l’olio (Partecipazione gratuita su prenotazione tel. 338 9235119).

Numerosi saranno, durante l’arco della giornata, gli appuntamenti incentrati sulla conoscenza e la degustazione dell’olio e.v.o. e degli altri prodotti enogastronomici simbolo del territorio, come il tartufo. Alle ore 10, dalla Piazzetta del Castello, partirà la Tartufo Experience, passeggiata nel bosco alla ricerca del tartufo a cura di Tartufi Fortunati Stocchi; mentre alle ore 11, in una cantina del Castello, ci sarà la degustazione di olio e.v.o guidata dalla Capo Panel Angela Canale, occasione per avvicinarsi all’assaggio dell’olio e.v.o., alle caratteristiche sensoriali dell’olio e per imparare a riconoscerne qualità e peculiarità.

Nel pomeriggio alle ore 14.30 è prevista, in una cucina del Castello, l’iniziativa a tema culinario “L’olio in cucina”, laboratorio di panificazione e preparazione della pizza a cura di Sara Papazzoni, e alle ore 15, in una cucina di una casa del Castello, andrà in scena l’abbinamento originale tra olio e cioccolato con l’appuntamento dal titolo “Il Cioccolato all’Olio Evo Moraiolo” che proporrà un’esperienza tra racconti e assaggi a cura di Ombretta Moriconi Creazioni.

La musica accompagnerà tutta la giornata nel castello di Pissignano Alto con tre appuntamenti a partecipazione gratuita: il concerto del violoncellista Andrea Rellini alle ore 12.00 presso la Chiesa di San Benedetto; alle ore 13.00 sarà la volta del duo Baldo e Papero con i musicisti polistrumentisti, Lorenzo Baldinelli e Gabriele Paperini; infine dalle ore 15.00, l’esibizione del duo con Sandro Paradisi e Antonio Ruvo.

La giornata sarà anche scandita da eventi culturali e convegnistici tra arte e storia del Borgo Lizori, storicamente noto come Castello di Pissignano Alto: alle ore 10 aprirà negli spazi del Palazzo Ducale dei Trinci, l’Esposizione permanente sulla rigenerazione urbana “Hortus Lizori” e la mostra d’arte con le opere pittoriche e scultoree di Antonio Meneghetti; seguirà alle ore 11, presso la sede dell’Associazione Scuola Internazionale di Onto Arte, l’apertura della Mostra diffusa “Lizori. Segni e Dialoghi”.

Alle ore 10.30, presso il Salone della Fondazione Antonio Meneghetti, si terrà la conferenza sul tema “Viaggio a Lizori 1976 – 2026” a cura di Fabio Bianconi e Marco Filippucci, membri del DICA (Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale) dell’Università di Perugia e della Fondazione di ricerca scientifica e umanistica Antonio Meneghetti. Mentre alle ore 11 sarà la Casa Comitato Civico Lizori ad ospitare il convegno sul tema “50 anni di Lizori” con gli interventi di Sara Dominici, presidente del Comitato Civico Lizori, Fausto Pieroni, testimone del Progetto Lizori e tra gli attori del restauro e riqualificazione del borgo storico e altri contributi di persone che hanno collaborato fattivamente al restauro del Borgo.

Non mancheranno poi spazi dedicati alla fotografia, all’editoria e all’intrattenimento musicale, distribuiti lungo l’arco della giornata: dalle ore 10, nella Chiesa di San Benedetto e in una piazzetta del borgo, sarà visitabile la PrimaVera Mostra Fotografica di Luca Faranfa, nata da un progetto realizzato nel 2024 presso l’Azienda Agricola Orto in Giro di Valtopina (Pg), mentre alle ore 11.15, sempre nella Chiesa di San Benedetto e in una piazzetta del borgo, andrà in scena la Presentazione della Fanzine PrimaVera, progetto editoriale collettivo, artigianale e autoprodotto.

La partecipazione alla Festa dei Frantoi e dei Castelli sarà anche l’occasione per scoprire il ricco patrimonio culturale e storico-artistico di Campello sul Clitunno, in particolare grazie alla visita guidata del Castello di Pissignano Alto, prevista alle ore 14.30 con partenza dalla Piazza della Chiesa e la possibilità di visitare, dalle ore 10 alle 15, il Tempietto sul Clitunno, uno dei sette gruppi monumentali del sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568 – 774 d.C.).

La Festa dei Frantoi e dei Castelli è promossa dal Comune di Campello sul Clitunno, con l’organizzazione di ADD Comunicazione ed Eventi, in collaborazione con la Pro Loco di Campello e le altre Pro Loco del territorio, la Fondazione di ricerca scientifica e umanistica Antonio Meneghetti, il Comitato Civico Lizori e le realtà associative del territorio comunale. L’evento rientra nell’ambito del progetto “Intrecci di Terre e Sapori” dell’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino, finanziato dal Gal Valle Umbra e Sibillini – AS 2.1 nell’ambito del CSR per l’Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 06.

Per informazioni e prenotazioni

Add Comunicazione, Ufficio Stampa ed Eventi

www.festadeifrantoi.it