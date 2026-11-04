NewTuscia – ISCHIA DI CASTRO – Ischia di Castro ha celebrato il 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con una cerimonia dedicata al ricordo dei caduti, ai valori della pace e al riconoscimento del servizio svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini in divisa.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco, dott. Salvatore Serra, l’Amministrazione comunale, i Carabinieri della Stazione di Ischia di Castro, il parroco don Rossano Eutizi, le associazioni di volontariato locale, la dirigente scolastica dott.ssa Rosaria Faina, insieme agli alunni delle scuole di Ischia di Castro.

Ad aprire la commemorazione è stato il sindaco Salvatore Serra: “In questo giorno il nostro primo pensiero va a coloro, militari e civili, che sacrificarono la loro vita per gli ideali di indipendenza, libertà e unità. In particolare, oggi la nostra vicinanza e il nostro abbraccio vanno ai quattro militari caduti in Bosnia qualche giorno fa, impegnati in missioni di pace, e ai loro familiari”.

Un pensiero di particolare vicinanza è stato espresso nei confronti Pietro Bersaglia, cittadino di Ischia di Castro, rimasto ferito nell’accaduto.

“La guerra va considerata come un evento di dolore e fallimento dell’umanità e deve essere sempre ripudiata. Celebrare questa giornata significa custodire i valori della pace, della convivenza civile e della fratellanza tra i popoli. Un grazie sincero e sentito alle nostre Forze Armate, che operano con dedizione, spirito di sacrificio e senso dello Stato nelle operazioni di pace e al servizio della sicurezza quotidiana. Viva l’Italia e viva le Forze Armate”.

A seguire è intervenuta la dirigente Faina, che ha ripercorso il significato storico della ricorrenza, ricordando la fine della Prima guerra mondiale e l’importanza di non dimenticare le pagine più dolorose della nostra storia. La memoria, ha sottolineato, deve continuare a essere una maestra di vita, soprattutto per le nuove generazioni.

La cerimonia ha visto inoltre la partecipazione degli alunni delle scuole di Ischia di Castro, protagonisti di alcuni momenti di riflessione dedicati al valore della memoria, dell’unità e dell’umanità.

Una giornata di partecipazione e condivisione che ha unito istituzioni, scuola e comunità nel ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per il Paese e nella riconoscenza verso chi continua a operare per la pace, la sicurezza e la tutela dei diritti umani.