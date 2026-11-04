NewTuscia – LATINA – Secondo appuntamento con la rassegna di teatro amatoriale promossa da APS Cantiere dell’Arte e dall’associazione “I SognAttori”. Sul palco la compagnia fiorentina I Giardini dell’Arte APS con un avvincente thriller psicologico firmato da Ira Levin.

Dopo il successo della serata inaugurale, prosegue la seconda edizione de “Il Teatro in Città”, la rassegna dedicata al teatro amatoriale promossa da APS Cantiere dell’Arte in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatrale “I SognAttori”.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 7 novembre alle ore 20.30, al Teatro Santa Maria Goretti, in Viale XVIII Dicembre 21 a Latina, con La stanza di Veronica di Ira Levin, per la regia di Marco Lombardi. A portare in scena lo spettacolo sarà la compagnia I Giardini dell’Arte APS di Firenze.

Al centro della vicenda c’è Susan, una brillante ragazza americana che, durante il suo primo appuntamento con Daniel, un giovane avvocato, accetta una singolare proposta da parte di due anziani coniugi. Le chiedono di vestire per una sera i panni di Veronica, una ragazza morta di tisi, per regalare un’illusione di felicità a Cissie, la sorella morente di cancro.

Quello che sembra un innocente gioco si trasforma presto in un inquietante intreccio di segreti, verità nascoste e antichi inganni. Ogni dettaglio sembra far parte di un piano studiato nei minimi particolari, in una vicenda ricca di colpi di scena e continui ribaltamenti, fino a un finale sorprendente che mette in discussione ogni certezza.

Un giallo psicologico dalla tensione crescente, capace di accompagnare il pubblico dalla leggerezza iniziale a un’atmosfera sempre più intensa e imprevedibile.

La seconda edizione de “Il Teatro in Città” proseguirà fino al 6 marzo 2027, con dieci appuntamenti e compagnie provenienti da diverse città italiane. Il cartellone propone un’offerta variegata, che spazia dalla commedia al thriller, dal noir al teatro di impegno storico e sociale.

Accanto alla promozione della cultura teatrale, la rassegna conferma anche la propria vocazione solidale, sostenendo il valore della partecipazione e della vicinanza al territorio. Numerose associazioni di volontariato pontine hanno aderito all’iniziativa e parte del ricavato delle serate a loro dedicate sarà devoluta a sostegno delle rispettive attività e dei progetti. Tra le realtà coinvolte figurano In ricordo di Daniele, la Parrocchia Santa Maria Goretti per la missione in Brasile, la Lega Italiana Fibrosi Cistica (LIFC) e l’Associazione Goccia dopo goccia.