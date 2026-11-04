NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il Lions Club Falerii Veteres nell’Anno Lionistico 2026/2027, accoglie il noto avvocato Massimiliano Carrisi, che insieme alla moglie, ha fatto il suo ingresso nel club.

Il nuovo membro è stato accolto dal Presidente Fabio Cesare Campanile all’inaugurazione conviviale di sabato 31 ottobre, andando a costituire un notevole valore aggiunto in conformità con il perseguimento dell’obbiettivo promosso dal Lions Clubs International (ossia il raggiungimento della quota di un milione e mezzo di soci nel mondo).

Numerose altre personalità erano presenti, alcune già membri, come il Consigliere Regionale del Lazio, Daniele Sabatini; il Presidente di Circoscrizione, Emilio Carelli, con la moglie Donatella; il Presidente di Zona Massimo Silli e la consorte Maria Antonietta; il Referente Distrettuale ‘Giovani – Educazione Civica’ Piero Maria Nardi con la moglie Anna. Hanno partecipato anche esponenti del territorio come l’avvocato Silvia La Bella con il marito Marco Giovagnoli, il dottor Alfonso Latini con la moglie Irene, e la dottoressa Maria Cristina Menichelli.

Nell’occasione è stato presentato il programma di nuove attività e service che si dipanerà tra tradizione, prevenzione e progetti innovativi.

Il nuovo anno del club sarà scandito dalle seguenti novità e da alcuni ritorni: la mappa turistico-culturale (progettata e prodotta dal Lions Club Falerii Veteres con il contributo dell’Amministrazione Comunale); un’iniziativa formativa rivolta ai bambini della scuola primaria e denominata Progetto Scacchi; l’impegno per la riapertura della storica Chiesa di Santa Maria delle Grazie; il service ‘Interconnettiamoci ma con la testa’, incentrato sull’educazione digitale; la partecipazione al SaniDays 2027 con l’organizzazione di una giornata di prevenzione sanitaria in collaborazione con CRI; il rinnovo della presenza al Banco Alimentare; il service Raccolta Occhiali Usati; la partecipazione al concorso internazionale ‘Un Poster della Pace’; l’assegnazione del Premio Franca Arrigoni; il Memorial Salvatore Fortuni.