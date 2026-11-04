NewTuscia – ROMA – “L’approvazione definitiva di ColtivaItalia rappresenta un risultato di grande rilievo per il sistema agricolo nazionale. Un provvedimento strategico che mette a disposizione oltre 1,1 miliardi di euro per sostenere le imprese, rafforzare le filiere produttive e tutelare le eccellenze del Made in Italy”. Così gli onorevoli Mauro Rotelli e Antonella Sberna, e i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli. “Si tratta – spiegano – di un investimento concreto a sostegno della sovranità alimentare, della competitività delle nostre aziende e della sicurezza delle produzioni nazionali. Particolarmente significativi sono gli interventi a favore degli allevamenti, del comparto olivicolo e delle filiere strategiche, così come le misure per favorire l’accesso alla terra e al credito da parte dei giovani e delle donne. Misure che rivestono un’importanza particolare per la provincia di Viterbo, dove l’agricoltura rappresenta una componente fondamentale dell’economia, dell’identità e delle tradizioni locali. Il provvedimento guarda anche al futuro – proseguono Rotelli, Sberna, Sabatini e Zelli – puntando su innovazione, ricerca, semplificazione burocratica e valorizzazione delle produzioni italiane. Un’attenzione concreta alle esigenze degli agricoltori e dei territori, chiamati ad affrontare sfide sempre più complesse. Con ColtivaItalia, il Governo Meloni e il ministro Lollobrigida, che ringraziamo, confermano la centralità dell’agricoltura nell’agenda politica nazionale, traducendo in risorse e interventi concreti un impegno preciso: difendere il lavoro degli agricoltori, valorizzare le nostre eccellenze e garantire prospettive solide a uno dei settori strategici della Nazione”, concludono.