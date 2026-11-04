Leggiamo al Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz con Archeoares

NewTuscia – VITERBO – Torna l’appuntamento con “Avventure tra le pagine – Leggiamo al museo”, la grande iniziativa nazionale promossa da Kid Pass giunta alla sua sesta edizione. L’evento nasce per avvicinare bambine, bambini e famiglie ai luoghi della cultura, unendo il fascino dell’arte e della storia al piacere della lettura e degli albi illustrati.

Per l’occasione, Archeoares propone tre speciali appuntamenti tra Lazio e Umbria.

Sabato 14 novembre sarà a Viterbo, presso il Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz, alle ore 16:00, con l’appuntamento “Leggende etrusche – Letture ad alta voce e laboratorio artistico”. “Tanto tempo fa, in Italia, prima che Roma diventasse una città famosa e potente, viveva un popolo: gli Etruschi, o Rasna come si definivano loro.” – spiega la dott.ssa Francesca Menna, responsabile della didattica per Archeoares – “Hanno lasciato tracce profonde sul territorio e nella nostra cultura. E, anche se sono trascorsi secoli, ancora oggi è possibile sentire la loro voce.

All’interno del Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz leggeremo insieme storie affascinanti e misteriose di coraggiosi eroi, di bambini nati dalla terra e di mostri che vivono nei boschi. Spesso queste storie nascono da scritte ritrovate sui vasi o da un oggetto trovato sottoterra. Poi, ci divertiremo insieme a realizzare un disegno etrusco e personalizzato che, al termine delle letture, i partecipanti si potranno portare a casa.”

L’evento è consigliato per bambini a partire dai cinque anni ed è su prenotazione obbligatoria: è possibile contattare i responsabili scrivendo una email a didattica@archeoares.com o su whatsapp al numero 3284596238.